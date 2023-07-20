Четверг, 20 Июля 2023 12:19

АрмИнфо. Бывший директор ереванского медицинского центра <Григор Лусаворич> Ара Минасян и его супруга Армине Асатрян приглашены в Генеральную прокуратуру Армении по делу о незаконно нажитом имуществе. Об этом говорится в сообщении сайта azdarar.am.

Согласно источнику, супруги Минасян приглашены в надзорный орган 25 июля. В управлении по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА проводится изучение, в результате чего имущество, зарегистрированное на их имя, является предметом конфискации.

Отметим, что супруги Минасян являются родителями нынешнего министра юстиции РА Григора Минасяна. Они также являются сватами третьего президента РА Сержа Саргсяна.