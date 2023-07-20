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АрмИнфо. Бывший директор ереванского медицинского центра <Григор Лусаворич> Ара Минасян и его супруга Армине Асатрян приглашены в Генеральную прокуратуру Армении по делу о незаконно нажитом имуществе. Об этом говорится в сообщении сайта azdarar.am.
Согласно источнику, супруги Минасян приглашены в надзорный орган 25 июля. В управлении по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА проводится изучение, в результате чего имущество, зарегистрированное на их имя, является предметом конфискации.
Отметим, что супруги Минасян являются родителями нынешнего министра юстиции РА Григора Минасяна. Они также являются сватами третьего президента РА Сержа Саргсяна.
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|Москва: Размещение миссии ОДКБ на территории Армении внесло бы значимый вклад в стабилизацию обстановки в армяно-азербайджанском приграничье
|Захарова: Отдельные страны и международные структуры прорабатывают различные методы решения гумкризиса вокруг Нагорного Карабаха
|Глава Минздрава Армении о ситуации в Арцахе: <Это серьезный здравоохранительный кризис>
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|Нормализация отношений между Ереваном и Баку будет на повестке переговоров глав МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе
|Армянские власти запретили въезд в страну дашнакцакану Аслану Асланяну
|Губернатор Массачусетса призвала Байдена содействовать разблокировке Арцаха и оказать гумпомощь народу НКР
|Мнение: "Гуманитарный коридор из Агдама в Степанакерт" необходим чтобы институционально и де-факто упразднить само понятие "Лачинский коридор"
|В МИД Армении приветствовали решение Канады присоединиться к наблюдательской миссии ЕС в Армении
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|Сердар Бердымухамедов выдвинул ряд предложений по сотрудничеству ССАГЗ+ЦА
|Родители министра юстиции Армении подозреваются в приобретении имущества незаконного происхождения
|Омбудсмен Арцаха спецпредставителю ЕС: Азербайджанское общество наполнено ненавистью к армянам
|Премьеры Армении и России обсудили текущие программы армяно-российского экономического сотрудничества
|Завершено предварительное следствие по делу о похищении 84-летнего жителя села Ачаджур - СК
|Офис вице-премьера: На 4-ом заседании армяно-азербайджанской Комиссий по вопросам делимитации госграницы не принималось решений относительно какой-либо карты
|Экс-министру образования и науки Армении могут быть предъявлены новые обвинения - в незаконном обогащении
|В Баку заверяют: Если армянские журналисты захотят приехать в Азербайджан, то в этом плане проблем не будет
|Родители без вести пропавших военнослужащих пригрозили организовать более масштабные акции в Ереване, если премьер Армении не встретится с ними
|Спикер парламента Арцаха призывает международные институты учредить специальный уголовный трибунал в отношении руководства Азербайджана за преступления в отношении арцахцев
|Франция по согласованию с ЕС и США продолжит делать все возможное для обеспечения прогресса в переговорном процессе вокруг Арцаха - Анн Луйо
|Бабаян: В Арцахе, в блокадном и осадном положении оказались и несколько ветеранов ВОВ
|Глава МИД Армении и гендиректор МАГАТЭ подчеркнули необходимость держать вопрос безопасного использования атомной энергии в стороне от политспекуляций
|Ереван и Вена подписали имплементационный протокол к соглашению о реадмиссии между Арменией и ЕС
|В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха выступили с заявлениями, опровергающими вражескую дезинформацию
|Генерал Багери: Иранские вооруженные силы постоянно следят за действиями врагов и полностью готовы защищать Исламскую революцию
|Армения и США продолжают изучать перспективы оборонного сотрудничества
|Арменак Хачатрян назначен заместителем руководителя аппарата премьер-министра РА
|Азербайджан хочет не интеграции армян Нагорного Карабаха, а земли без армян - Марукян
|Востоковед: Сегодня Азербайджан и Турция - основа новой системы миропорядка в Закавказье вместе с Грузией, где России нет, и не предвидится
|КЗЭК Армении возбудила 35 производств по факту мошенничества со скидками в ходе различных акций
|Ара Хзмалян освобожден от должности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении
|Рубен Варданян: Каждый, кто делает заявления об использовании дороги Акна - Степанакерт, служит интересам Азербайджана
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается становиться средой для обхода санкций
|МИД Армении: Пришло время продолжить переговоры с Турцией о нормализации отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Лидер партии <Единая Родина>: Арцах должен рассчитывать только на себя
|Единственная армянская церковь в Туркменистане нуждается в реконструкции
|Митингующие у Посольства Франции: <Мы призываем применить действенные шаги для деблокады Арцаха и оказать правовое содействие Арцаху в вопросе самоопределения>
|В Европарламенте признали факт подкупа Азербайджаном членов ПАСЕ
|Сирушо о процессах вокруг семьи Кочаряна: <У меня уже иммунитет>
|Андрей Ковачев: Все незаконные КПП с дороги, соединяющей Арцах с Арменией, должны быть удалены
|Европейская сторона передалa МВД Армении 4 беспилотника
|Первый Омбудсмен Армении: ООН не имеет никаких инструментариев для признания границ
|Правозащитник: Единственной мишенью акции протеста арцахцев должна быть власть в Армении во главе с Николом Пашиняном
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