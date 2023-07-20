Четверг, 20 Июля 2023 12:16

АрмИнфо. Азербайджанское общество наполнено ненавистью к армянам. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян, обращаясь к специальному представителю Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаару.

Омбудсмен представил результаты опроса, проведенного в Азербайджане. У местных жителей интересовались, что они будут делать при встрече с армянским ребенком в 2025 году, после ухода российских миротворцев из Арцаха. Согласно результатам опроса, 17% респондентов заявили, что продадут ребенка в плен, 22% - разрубят ребенка топором на части и скормят собакам.

<Гуманитарная помощь из Агдама в Степанакерт? Посмотрите на эту фотографию, потом говорите. Тойво Клаар, Вы нечестны, нисколько нечестны>, - отметил Гегам Степанян.

Напомним, что накануне в интервью Alpha News спецпредставитель заявил, что Европейский Союз работает над таким решением, которое

будет гарантирровать права и безопасность народа Нагорного Карабаха, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности в своих домах. <В ЕС проведены встречи с различными участниками, направленные на урегулирование ситуации. Я не говорю, что это простой процесс, но мы полностью и абсолютно вовлечены в процесс поиска решений ситуации с различными международными партнерами. Мы работаем над решением, которое гарантировало бы права и безопасность жителей Нагорного Карабаха, чтобы люди чувствовали себя в безопасности в своих домах. Мы стремимся наладить диалог между Степанакертом и Баку. Я думаю, и все думают, что это важный фактор на пути к решению. Лачинский коридор должен быть открытым, а дорога, проходящая через Агдам (Акна), должна быть дополнением к Лачинскому коридору>,- сказал Клаар