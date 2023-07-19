Среда, 19 Июля 2023 18:47

АрмИнфо.В Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по делу о похищении 84-летнего жителя села Ачаджур Тавушской области РА - отца бывшего депутата Национального Собрания. Материалы дела с обвинительным заключением направлены на утверждение надзирающему прокурору для их представления в суд. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно материалам дела, в результате проведенных следственных мероприятий установлено, что С. Манукян А. Камалян, М. Мурадян, Т.

Погосян и группа других лиц достигли предварительной договоренности о похищении 84-летнего жителя села Ачаджур Гриши Кокобеляна и вымогательства у его родственников особо крупной суммы в размере 3 млн долларов США. Для реализации преступного замысла 27 июня 2022 г. рано утром указанные лица на автомобиле марки <Опель> подъехали к дому по 1-й улице села Ачаджур общины Иджеван Тавушской области, где устроили засаду. Около 07:00, когда последний вышел со двора своего дома, преступники, применив физическую силу, посадили старика в указанную машину, закрыв ему глаза и рот, и увезли за пределы села. Через непродолжительное время пожилого мужчину пересадили в автомобиль <Toyota Land Cruiser Prado>, отвезли в село Цатер Лорийской области и держали в гостевом доме, арендованном у одного из жителей того же села, где проживал Т. Погосян. Продолжая свой преступный умысел, участники преступной группировки 29 июля в 09:30 постредством приложения <Ватсап> направили Кокобеляну сообщение с требованием 3 миллиона долларов. Кроме того, они неоднократно предъявляли бывшему депутату НС ультиматумы, угрожая, что следующим будет сын последнего.

После получения 20 тысяч долларов США, которые были направлены на заранее открытый криптовалютный счет, 2 августа около 11:00 Манукян и

Камалян выехали из Еревана на автомобиле <Hyundai Sonata 2.4>, принадлежащем их родственнику, около 14:00 прибыли в поселок Цатер, где Погосян закрыл глаза пожилого мужчины ватой и бинтами, после чего доставили его в лесопарковую зону трассы Дилижан - Иджеван, где оставили старика, а сами уехали в направлении Иджевана. Лишь после этого они проинформировали родственников о местонахождении похищенного.

По совокупности полученных достаточных доказательств всем 4 участникам группировки предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. В отношении Манукяна в качестве меры пресечения применен арест, а к Камаляну - домашний арест. Мурадяну в качестве меры пресечения был избрана подписка о невыезде, а к Погосяну мера пресечения применена не была, в связи с тем, что он уже находился в месте лишения свободы.

В августе прошлого года председатель партии <Свободные демократы> Хачатур Кокобелян сообщал на своей странице в Facebook, что по делу о похищении его отца арестованы член Верховного органа АРФД, бывший депутат Национального собрания Сурен Манукян и двое его пособников. По словам Кокобеляна, за рубежом по тому же делу задержаны еще двое.