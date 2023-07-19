Среда, 19 Июля 2023 18:46

АрмИнфо.На четвертом заседании Комиссий по вопросам демаркации границы между Арменией и Азербайджаном не принималось решений относительно какой-либо карты. Об этом заявили в офисе вице-премьер- министра РА Мгера Григоряна в ответ на запрос армянских СМИ.

В Офисе также подчеркнули, что также не достигнута договоренность о дате следующей встречи.

Как ранее сообщало АрмИнфо, на границе между Арменией и Азербайджаном 12 июля состоялась четвертая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева. Встреча состоялась на участке Тавуш-Газах.

Стороны, с учетом договоренностей, достигнутых в различных форматах на уровне руководителей Армении и Азербайджана, продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов. Стороны также договорились определить дату и место проведение следующей встречи комиссий в рабочем порядке.

Напомним, что армянская сторона неоднократно заявляла о необходимости уточнения границ на основе карт Генштаба СССР от 1975 года.