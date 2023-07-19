Среда, 19 Июля 2023 18:41

АрмИнфо.В Следственном комитете Республики Армения продолжается расследование уголовного дела, связанного с очевидными коррупционными злоупотреблениями, совершенными в фонде "Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци". Об этом сообщает пресс-служба СК.

Источник напоминает, что уголовное дело возбуждено в отношении 5 человек, в том числе, в отношении бывшего министра образования и науки РА, бывшего председателя попечительского совета фонда "Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци" Армена Ашотяна, а также ректора Фонда <Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци> Михаила Нариманяна. Согласно правовым нормам, в случае привлечения лица в качестве обвиняемого в совершении преступлений, связанных с имуществом незаконного происхождения, уголовно-правовые данные передаются в Генеральную прокуратуру РА.

На основании изложенного и принимая во внимание, что данные, полученные в ходе расследования по вышеуказанному уголовному делу, вызывают сомнения в наличии имущества законного происхождения, орган, ведущий производство, направил письменное уведомление надзорному прокурору. Речь, в частности, идет о 36 имеющихся и 15 отчужденных объектах недвижимости 5 обвиняемых и взаимосвязанных с ними лиц, а также 37 единиц движимого имущества. Следственные органы намерены выяснить основания для возбуждения производства о конфискации имущества незаконного происхождения в рамках функций прокуратуры и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.