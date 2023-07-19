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 Среда, 19 Июля 2023 18:39
Марианна Мкртчян

В Баку заверяют: Если армянские журналисты захотят приехать в Азербайджан, то в этом плане проблем не будет

В Баку заверяют: Если армянские журналисты захотят приехать в Азербайджан, то в этом плане проблем не будет

АрмИнфо.. Если армянские журналисты захотят приехать в Азербайджан, то в этом плане проблем не будет. С таким заверением выступил председатель Совета прессы Рашад Меджид.

Причем в качестве примера того, он привел примеры встреч в разные годы азербайджанских и армянских журналистов в Тбилиси.  Меджид также заверил, что в Азербайджане существует свобода прессы и для армянских журналистов, желающих приехать в Азербайджан в рамках азербайджанских законов, двери открыты:

В свою очередь, глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что во время международных мероприятий, проводимых в Азербайджане, в составе иностранных делегаций бывают и журналисты армянского происхождения: "Необходимо, чтобы все, кто приезжают в нашу страну, соблюдали законы Азербайджана. Ожидается, что в ближайшие годы будут предприняты позитивные шаги в этом направлении".

Азербайджанская сторона также сообщила об исключении из "черного списка" МИД АР имен 58 журналистов, которые были включены туда в разные годы за посещение Арцаха.

Напомним, что неоднократно, армяне- подданные иных государств во время визитов в Азербайджан сталкивались с множеством проблем, и в лучшем случае выдворялись оттуда, но зачастую оказывались на скамье подсудимых. 

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