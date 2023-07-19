Среда, 19 Июля 2023 18:31

АрмИнфо. Родители без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста в центре Еревана, с требованием встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

С утра несколько десятков граждан, в основном женщины, проводили акцию перед зданием правительства РА на площади Республики, затем, узнав, что Пашинян находится на Баграмяна 26 в резиденции президента, переместились туда.

Они на несколько часов парализовали движение по проспекту Баграмяна и требовали ответа на свой вопрос о местонахождении своих детей. Родители пропавших без вести возмущаются тем, что действующие власти Армении уже третий год игнорируют их, и лишь кормят их "завтраками".

"С коровами может встречаться, пусть придет встретиться с нами. Наш вопрос самый важный. Всю страну уничтожил, и гуляет с довольной улыбкой", - возмутилась одна из матерей пропавшего без вести военнослужащего.

После того, как родителям пропавших без вести пообещали в течение недели организовать встречу, они разблокировали дорогу. При этом они пригрозили организовать более масштабные акции, если представители власти не выполнят своего обещания.

Как стало известно из СМИ, в акции принимаали участие родители военнослужащих воинской части Эчмиадзина, дети которых 21 октября 2021 года были переброшены в Нагорный Карабах для выполнения боевого задания, но из-за ошибочного приказа попали в окружение и без вести пропали.

Отметим, что согласно официальным данным властей Армении, в результате широкомасштабной вражеской агрессии осени 2020 года 207 человек считаются пропавшими без вести. По оценкам экспертов их число гораздо больше.