Среда, 19 Июля 2023 14:39

АрмИнфо. Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян обратился с посланием к международному сообществу и межправительственным институтам.

Как сообщает пресс-служба НС НКР, Товмасян в послании в очередной раз обращает внимание международного сообщества и международных межправительственных институтов на факты беспрецедентного насилия в отношении человека и массовые преступления против человечности, совершаемые руководством Азербайджана.

"Создав изощренный концентрационный лагерь на территории около 3000 квадратных километров, Азербайджан с 12 декабря 2022 года испытывает на гражданах Республики Арцах (НКР) последние достижения науки по дегуманизации целого народа - армянского населения Республики Арцах.

120+30 тысяч (насильственно перемещенных) жителей свободолюбивой страны на протяжении восьми месяцев ежедневно подвергаются унижению, сталкиваются с голодом и угрозами физического истребления, живут без электроэнергии, газа, топлива и медицинских препаратов. После Второй мировой войны, когда мировое сообщество осудило и в международном праве закрепило положения, исключающие в будущем повторения преступлений фашистской Германии, трудно было представить, что в 21-м веке наш народ столкнется с угрозой физического истребления посредством новых методов уничтожения людей, и все это даже не удостоится вмешательства мирового сообщества с целью предотвращения большой человеческой трагедии", - подчеркнул спикер парламента Арцаха.

Председатель Национального собрания Республики Арцах бьет тревогу и взывает к совести всех тех, от кого зависит принятие решения по предотвращению чудовищного преступления против человечности со стороны политического руководства Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха.

"Вместе с тем, принимая во внимание положения международного права, касающиеся насилия и агрессии со стороны страны-агрессора в отношении государства, самопровозгласившего свою независимость, мы призываем ответственные и профильные международные межправительственные институты задействовать процесс международного признания Республики Арцах, как самый действенный путь по предотвращению геноцида и насильственной депортации нашего народа с родины", - подчеркнул Товмасян.

Председатель Национального собрания Республики Арцах призывает международные межправительственные институты учредить специальный уголовный трибунал в отношении руководства Азербайджана за преступление по созданию современного концентрационного лагеря на территории Республики Арцах, в котором периодически подвергается уничтожению коренное население Нагорного Карабаха.

Председатель Национального собрания Республики Арцах выражает надежду, что обращение избранного народом Верховного органа не останется без внимания, и международное сообщество и международные межправительственные институты не станут потворствовать агрессорам и убийцам, а встанут на защиту народа Республики Арцах.

Глава парламента Республики Арцах убежден, что единственный способ избежать вышеуказанных опасностей - это признание независимости Республики Арцах на основе принципа "Признание во имя спасения".