Среда, 19 Июля 2023 13:18

АрмИнфо.В Арцахе, в блокадном и осадном положении оказались и несколько ветеранов Великой Отечественной Войны, им всем под 100 лет. Об этом сообщил экс-глава МИД Арцаха, советник президента НКР Давид Бабаян.

Бабаян сообщил, что недавно встретился с одном из них. "Дед сказал поразительные слова. Он рассказал, что воевал в Сталинграде, под Курском, брал Берлин, но никогда не представлял, что под конец жизни может умереть с голоду.

Но даже в таком преклонном возрасте и тяжелом положении воин-победитель думает не о себе, а о праправнуках, своей израненной стране, так много сделавшей и для победы над коричневой чумой и о ситуации, в которой оказался на сегодня мир. Да, очень интересное послание миру", - написал экс-глава МИД Арцаха.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан под псевдо экологическим предлогом заблокировал единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. Параллельно с осадой, Азербайджан лишил Арцах газа и электроэнергии. В НКР продукты первой необходимости доставлялись посредством МККК и Российских миротворцев. Затем, уже 23 апреля вражеская сторона установила КПП в коридоре, соединяющим Арцах с внешним миром, в разрез взятым обязательствам по трехстороннему заявлению от 2020 года, а уже 15 июня прекратила пропуск и гуманитарных грузов в Арцах. В текущих реалиях, 120-тысячное население Нагорного Карабаха стоит перед угрозой голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.