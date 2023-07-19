Среда, 19 Июля 2023 13:17

АрмИнфо.Между Арменией и МАГАТЭ налажено эффективное и тесное сотрудничество, направленное на укрепление потенциала Армении в области ядерной безопасности и энергетики, и мирного и безопасного использования атомной энергии. Данный факт обоюдно констатировали на встрече в Вене глава МИД РА Арарат Мирзоян и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов комплексной повестки Армения-МАГАТЭ, состоялся обмен мнениями по реализуемым проектам в области энергетики, здравоохранения, окружающей среды и перспективам расширения сотрудничества.

Рафаэль Гросси выразил удовлетворение активным участием и поддержкой РА инициатив МАГАТЭ, включая присоединение Армении к заявлению "Об атомной энергии", которое будет представлено в рамках Конференции ООН по изменению климата. Стороны обоюдно указали на важность вовлеченности Армении в программу МАГАТЭ "Лучи надежды" ("Rays of Hope") с целью обеспечения прогресса в области онкологии и, в частности, радиационной медицины.

Касаясь деятельности МАГАТЭ и программ, реализуемых в рамках безопасной эксплуатации Армянской АЭС и многолетний успешный опыт в этом направлении, стороны подчеркнули необходимость держать вопрос безопасного использования атомной энергии в стороне от

безосновательных политических спекуляций.

В повестку дня встречи также вошли вопросы, связанные с ситуацией с безопасностью в сфере космического туризма.