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АрмИнфо.Между Арменией и МАГАТЭ налажено эффективное и тесное сотрудничество, направленное на укрепление потенциала Армении в области ядерной безопасности и энергетики, и мирного и безопасного использования атомной энергии. Данный факт обоюдно констатировали на встрече в Вене глава МИД РА Арарат Мирзоян и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов комплексной повестки Армения-МАГАТЭ, состоялся обмен мнениями по реализуемым проектам в области энергетики, здравоохранения, окружающей среды и перспективам расширения сотрудничества.
Рафаэль Гросси выразил удовлетворение активным участием и поддержкой РА инициатив МАГАТЭ, включая присоединение Армении к заявлению "Об атомной энергии", которое будет представлено в рамках Конференции ООН по изменению климата. Стороны обоюдно указали на важность вовлеченности Армении в программу МАГАТЭ "Лучи надежды" ("Rays of Hope") с целью обеспечения прогресса в области онкологии и, в частности, радиационной медицины.
Касаясь деятельности МАГАТЭ и программ, реализуемых в рамках безопасной эксплуатации Армянской АЭС и многолетний успешный опыт в этом направлении, стороны подчеркнули необходимость держать вопрос безопасного использования атомной энергии в стороне от
безосновательных политических спекуляций.
В повестку дня встречи также вошли вопросы, связанные с ситуацией с безопасностью в сфере космического туризма.
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|Бабаян: В Арцахе, в блокадном и осадном положении оказались и несколько ветеранов ВОВ
|Глава МИД Армении и гендиректор МАГАТЭ подчеркнули необходимость держать вопрос безопасного использования атомной энергии в стороне от политспекуляций
|Ереван и Вена подписали имплементационный протокол к соглашению о реадмиссии между Арменией и ЕС
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|Генерал Багери: Иранские вооруженные силы постоянно следят за действиями врагов и полностью готовы защищать Исламскую революцию
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|Востоковед: Сегодня Азербайджан и Турция - основа новой системы миропорядка в Закавказье вместе с Грузией, где России нет, и не предвидится
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|Ара Хзмалян освобожден от должности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении
|Рубен Варданян: Каждый, кто делает заявления об использовании дороги Акна - Степанакерт, служит интересам Азербайджана
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается становиться средой для обхода санкций
|МИД Армении: Пришло время продолжить переговоры с Турцией о нормализации отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Лидер партии <Единая Родина>: Арцах должен рассчитывать только на себя
|Единственная армянская церковь в Туркменистане нуждается в реконструкции
|Митингующие у Посольства Франции: <Мы призываем применить действенные шаги для деблокады Арцаха и оказать правовое содействие Арцаху в вопросе самоопределения>
|В Европарламенте признали факт подкупа Азербайджаном членов ПАСЕ
|Сирушо о процессах вокруг семьи Кочаряна: <У меня уже иммунитет>
|Андрей Ковачев: Все незаконные КПП с дороги, соединяющей Арцах с Арменией, должны быть удалены
|Европейская сторона передалa МВД Армении 4 беспилотника
|Первый Омбудсмен Армении: ООН не имеет никаких инструментариев для признания границ
|Правозащитник: Единственной мишенью акции протеста арцахцев должна быть власть в Армении во главе с Николом Пашиняном
|Европарламент вновь призвал Турцию признать Геноцид армян и обеспечить защиту армянского культурного наследия
|Центр оценки и тестирования: Более всего в Армении востребованы профессии в области медицины, экономики и юриспруденции, самый низкий спрос - сельское хозяйство, строительство, промышленность
|Политолог: Алиев организовал блокаду Арцаха при поддержке Запада
|Омбудсмен РА: любые проявления языка ненависти должны быть исключены из публичных выступлений
|НПО Арцаха осудили и назвали неприемлемым заявление Шарля Мишеля по итогам Брюссельской встречи с Пашиняном и Алиевым
|Телеканалы Армении требуют прекратить отключения вещаний из-за долгов
|В Армении выявлены случаи хищений в особо крупном размере со стороны должностных лиц Министерства обороны РА
|Арарат Мирзоян: Армения ожидает действенных шагов международных акторов, и особенно Совета безопасности ООН для деблокады Лачинского коридора
|С 18 июля общественный транспорт в Степанакерте переходит на режим строго ограниченной работы
|Мнение: каждая секунда сидячей забастовки Арутюнянa - это развевающийся над крепостью белый флаг
|Незаконная практика избрания члена ВСС полна негативных вызовов для государства - заявление
|Омбудсмен Армении представила внеочередной доклад о нарушениях прав человека в результате азербайджанской агрессии в направлении Ерасха
|Эдмон Марукян: держитесь подальше от людей, борющихся в Арцахе за свои права
|МВД Арцаха опровергает информацию о поставках гуманитарного груза из Азербайджана в Аскеран при посредничестве Красного Креста
|Оппозиционер: Турки на примере Арцаха наглядно демонстрируют какой будет "дружба" с ними
|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
|Байрамов продолжает навязывать азербайджанскую интерпретацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября, для оправдания осады Арцаха
|Президент Арцаха призвал все мировое армянство к борьбе за недопущение этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Суд отклонил ходатайство об аресте Виталия Баласаняна
|Замглавы МИД РФ переговорил с послом Азербайджана после резонансных заявлений официального Баку в адрес Москвы
|В РАУ избрали новый Ученый совет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване состоялись очередные политконсультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Германии
|Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы
|В Ереванском ботаническом саду открылся Центр экологического образования
|Рубен Рубинян рассказал Матиасу Лютенбергу о гуманитарном кризисе вокруг Арцаха из- за действий Азербайджана
|Экспертная комиссия НАН РА дала отрицательное заключение относительно дополнительных попусков воды из Севана
|Ереван: Азербайджан обязан принять все меры для обеспечения безопасного прохода через Кашатагский коридор
|<Золотой абрикос> удостоил филиппинского режиссера Лава Диаса <Параджановским талером>
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