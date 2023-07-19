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 Среда, 19 Июля 2023 13:16
Маргарита Мкртчян

Ереван и Вена подписали имплементационный протокол к соглашению о реадмиссии между Арменией и ЕС

Ереван и Вена подписали имплементационный протокол к соглашению о реадмиссии между Арменией и ЕС

АрмИнфо.Вопросы миграции и региональной безопасности были в центре внимания на встрече глав МИД Армении и Австрии, Арарата Мирзояна  и Александра Шалленберга в Вене.

Как сообщает пресс-служба МИД Австрии, поводом, для встречи, состоявшейся в Вене 18 июля, стало подписание имплементационного протокола к соглашению о реадмиссии между Арменией и ЕС.

"Подписание имплементационного протокола к соглашению о реадмиссии является важным шагом, который еще больше подчеркивает и без того очень хорошие отношения между двумя странами. Внезапно меняющиеся маршруты миграции и страны происхождения в последние годы показали важность закладки прочной основы для реадмиссии до возникновения проблем.

С этим протоколом реализации у нас есть четкая дорожная карта, четкие рекомендации и стандарты того, как поступать с возвратами. Не то чтобы между Арменией и Австрией существует проблема, но это вопрос, который имеет для нас большое значение. Поскольку в Австрии очень много ходатайств о предоставлении убежища, а без репатриации не может быть функционирующей европейской миграционной системы", - сказал Шалленберг, касаясь целей подписанного документа.

В ходе рабочей встречи министры иностранных дел двух стран также обменялись подробной информацией о региональной безопасности, в частности о конфликте в Нагорном Карабахе.

"Недавно между Арменией и Азербайджаном состоялись переговоры при посредничестве ЕС и США, которые питают надежды на разрядку. Ранее Австрия активно выступала за создание гражданской миссии ЕС в Армении для поддержки пути к стабильности и безопасности. Потому что, несмотря на все - правильное - сосредоточение на Украине, нельзя упускать из виду и другие потенциальные горячие точки", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Австрии.

"Я очень благодарен за активное участие ЕС и переговоры в Вашингтоне. Все идет в правильном направлении, и я надеюсь, что однажды будет заключено устойчивое мирное соглашение. Однако до тех пор остается еще много открытых вопросов, которые необходимо обсудить. Среди них есть гуманитарный вопрос, вызывающий у нас большую озабоченность, а именно блокада Кашатагского (Лачинского) коридора. Эта блокада должна прекратиться!", - заявил министр иностранных дел после встречи.

Кроме того, в МИД Австрии отметили, что на встрече также обсуждались отношения Армении с другими соседними странами, особенно с Россией и Турцией. Александр Шалленберг выразил большую озабоченность в связи с растущим влиянием России в Армении. Он также подчеркнул, что Вена, безусловно, снова доступна для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Турцией и уже зарекомендовала себя в прошлом как центр диалога и дипломатии. Шалленберг также упомянул о важной роли, которую играет базирующаяся в Вене Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в отношении безопасности на Кавказе и за его пределами.

Напомним, что соглашения о либерализации визового режима и реадмиссии между Арменией и ЕС вступило в силу в январе 2014 года. 

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