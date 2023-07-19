Среда, 19 Июля 2023 13:16

АрмИнфо. В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха выступили с заявлениями, опровергающими дезинформацию азербайджанской стороны.

"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. Сообщение противника о том, что подразделения ВС Армении 19 июля в период с 00:40 до 01:40 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной и юго-западной части границы, не соответствует действительности", - отметили в Минобороны Армении.

Меж тем, в АО НКР подчеркнули, что распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что 18 июля около 21:15 подразделения Армии обороны Арцаха пытались провести инженерные работы в Аскеранском районе, которые якобы были сорваны в результате действий азербайджанской стороны, является очередной дезинформацией.