Среда, 19 Июля 2023 13:15

АрмИнфо. Исламская Республика Иран становится все сильнее и сильнее, в то время как ее враги становятся все слабее и слабее. Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери во время инспекционного визита в подразделения КСИР на базе Ашура в провинции Восточный Азербайджан.

Он заявил, что все иранские вооруженные силы постоянно следят за действиями врагов и полностью готовы защищать Исламскую революцию.

"С Божьей помощью, как мы были свидетелями все эти годы, враги будут продолжать становиться все слабее и слабее, в то время как наша страна становится все более могущественной", - отметил он.

Генерал Багери сказал, что преступные враги Ирана не соблюдают никаких моральных принципов или прав человека, подчеркнув, что именно жертвы и стойкость вооруженных сил наряду с поддержкой иранского народа обеспечили нынешнюю стабильную и образцовую безопасность и сдерживание в стране.

"Стабильность Исламской Республики обещает дни, полные надежды и прогресса для страны", - также подчеркнул он, передает ИРНА.