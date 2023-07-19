Среда, 19 Июля 2023 13:13

АрмИнфо. Азербайджан каждый день доказывает, что не способен обеспечить выполнение даже тех принципов, которые сформировал на глазах у международного сообщества. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

Он, к примеру отметил, что согласно утверждением властей Азербайджана, Баку хочет интегрировать армян Нагорного Карабаха и что проживающие там люди являются его гражданами. <Международное сообщество потребовало от Азербайджана принять меры по укреплению доверия и начать прямые переговоры с армянскими представителями Нагорного Карабаха, внедряя международный механизм с гарантиями прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. В ответ на это Азербайджан убивает их, организуя различные диверсии, уничтожает церкви и памятники христианского наследия. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что Азербайджан не планирует интегрировать армян-христиан в свое общество. Более того, он уже 7 месяцев, как прекратил подачу газа и электричества, держит в осаде армянское население Нагорного Карабаха, уже зафиксированы случаи гибели детей от голода>, - подчеркнул посол по особым поручениям.

Этими шагами, как считает Марукян, Азербайджан совершает международное уголовное преступление, давая понять всем, что не намерен предпринимать мер по укреплению доверия. <Наоборот, его действия показывают, что проводимая Баку политика направлена не на интеграцию армянского народа, а на то, чтобы подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке, чтобы в итоге получить кусок земли без коренного народа", - написал Марукян.

По его словам, под давлением четких доказательств институты либеральной демократии международного сообщества должны либо признать свою причастность к голоду, убийствам и этническим чисткам 120 000 человек, в том числе и 30 000 детей армян Нагорного Карабаха, либо предпринять четкие шаги в виде международного вмешательства, чтобы остановить эти преступления против человечности. В противном случае, согласно посту Марукяна, XXI век будет отмечен очередным массовым нарушением прав человека, а точнее международным уголовным преступлением, которое еще может быть предотвращено международным сообществом.