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АрмИнфо. Комиссия по защите экономической конкуренции (КЗЭК) Армении возбудила 35 производств по факту мошенничества с якобы скидками в ходе различных акций.
Согласно сообщению КЗЭК, после вступления в силу с 1 августа 2022 года законодательных норм о скидках, в том числе об акциях, комиссией изучено около 80 акций, в том числе, со скидками, по результатам которых возбуждено 35 производств, 34 из которых завершены,1 еще продолжается. Из 34 завершенных производств 31 хозяйствующий субъект признал факт правонарушений, из них 15 ходатайствовали о применении ускоренного производства. В результате принятых решений в отношении компаний нарушителей был применен штраф в размере 86,2 млн драмов и 15 предупреждений.
В результате исследования, проведенного в отношении 24 акций, в том числе, и на скидки, нарушений не выявлено или они носили незначительный характер.
Ранее, выступая в Национальном Собрании РА, председатель КЗЭК Гегам Геворкян отмечал, что в Армении в действительности не было реальных скидок. В целях регулирования данной сферы было предложено дифференцировать понятия "скидка" и "акция" в законе "О торговле и услугах", согласно которым хозяйствующие субъекты обязаны ясно и конкретно информировать о скидках, указывая не только сниженные цены в процентном выражении, но и прежние цены, в противном случае снижение цены не будет считаться акцией или скидкой. Субъекты также обязаны информировать о ценовой разнице в течение месяца, предшествующего акции. Скидки не могут действовать дольше трех месяцев. Во время каждой следующей акции должны применяться скидки ниже средней цены предыдущего месяца. То есть хозяйствующие субъекты не могут поднимать цены, а потом объявлять о скидках.
|Завершено предварительное следствие по делу о похищении 84-летнего жителя села Ачаджур - СК
|Офис вице-премьера: На 4-ом заседании армяно-азербайджанской Комиссий по вопросам делимитации госграницы не принималось решений относительно какой-либо карты
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|Бабаян: В Арцахе, в блокадном и осадном положении оказались и несколько ветеранов ВОВ
|Глава МИД Армении и гендиректор МАГАТЭ подчеркнули необходимость держать вопрос безопасного использования атомной энергии в стороне от политспекуляций
|Ереван и Вена подписали имплементационный протокол к соглашению о реадмиссии между Арменией и ЕС
|В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха выступили с заявлениями, опровергающими вражескую дезинформацию
|Генерал Багери: Иранские вооруженные силы постоянно следят за действиями врагов и полностью готовы защищать Исламскую революцию
|Армения и США продолжают изучать перспективы оборонного сотрудничества
|Арменак Хачатрян назначен заместителем руководителя аппарата премьер-министра РА
|Азербайджан хочет не интеграции армян Нагорного Карабаха, а земли без армян - Марукян
|Востоковед: Сегодня Азербайджан и Турция - основа новой системы миропорядка в Закавказье вместе с Грузией, где России нет, и не предвидится
|КЗЭК Армении возбудила 35 производств по факту мошенничества со скидками в ходе различных акций
|Ара Хзмалян освобожден от должности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении
|Рубен Варданян: Каждый, кто делает заявления об использовании дороги Акна - Степанакерт, служит интересам Азербайджана
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается становиться средой для обхода санкций
|МИД Армении: Пришло время продолжить переговоры с Турцией о нормализации отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Лидер партии <Единая Родина>: Арцах должен рассчитывать только на себя
|Единственная армянская церковь в Туркменистане нуждается в реконструкции
|Митингующие у Посольства Франции: <Мы призываем применить действенные шаги для деблокады Арцаха и оказать правовое содействие Арцаху в вопросе самоопределения>
|В Европарламенте признали факт подкупа Азербайджаном членов ПАСЕ
|Сирушо о процессах вокруг семьи Кочаряна: <У меня уже иммунитет>
|Андрей Ковачев: Все незаконные КПП с дороги, соединяющей Арцах с Арменией, должны быть удалены
|Европейская сторона передалa МВД Армении 4 беспилотника
|Первый Омбудсмен Армении: ООН не имеет никаких инструментариев для признания границ
|Правозащитник: Единственной мишенью акции протеста арцахцев должна быть власть в Армении во главе с Николом Пашиняном
|Европарламент вновь призвал Турцию признать Геноцид армян и обеспечить защиту армянского культурного наследия
|Центр оценки и тестирования: Более всего в Армении востребованы профессии в области медицины, экономики и юриспруденции, самый низкий спрос - сельское хозяйство, строительство, промышленность
|Политолог: Алиев организовал блокаду Арцаха при поддержке Запада
|Омбудсмен РА: любые проявления языка ненависти должны быть исключены из публичных выступлений
|НПО Арцаха осудили и назвали неприемлемым заявление Шарля Мишеля по итогам Брюссельской встречи с Пашиняном и Алиевым
|Телеканалы Армении требуют прекратить отключения вещаний из-за долгов
|В Армении выявлены случаи хищений в особо крупном размере со стороны должностных лиц Министерства обороны РА
|Арарат Мирзоян: Армения ожидает действенных шагов международных акторов, и особенно Совета безопасности ООН для деблокады Лачинского коридора
|С 18 июля общественный транспорт в Степанакерте переходит на режим строго ограниченной работы
|Мнение: каждая секунда сидячей забастовки Арутюнянa - это развевающийся над крепостью белый флаг
|Незаконная практика избрания члена ВСС полна негативных вызовов для государства - заявление
|Омбудсмен Армении представила внеочередной доклад о нарушениях прав человека в результате азербайджанской агрессии в направлении Ерасха
|Эдмон Марукян: держитесь подальше от людей, борющихся в Арцахе за свои права
|МВД Арцаха опровергает информацию о поставках гуманитарного груза из Азербайджана в Аскеран при посредничестве Красного Креста
|Оппозиционер: Турки на примере Арцаха наглядно демонстрируют какой будет "дружба" с ними
|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
|Байрамов продолжает навязывать азербайджанскую интерпретацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября, для оправдания осады Арцаха
|Президент Арцаха призвал все мировое армянство к борьбе за недопущение этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Суд отклонил ходатайство об аресте Виталия Баласаняна
|Замглавы МИД РФ переговорил с послом Азербайджана после резонансных заявлений официального Баку в адрес Москвы
|В РАУ избрали новый Ученый совет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване состоялись очередные политконсультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Германии
|Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы
|В Ереванском ботаническом саду открылся Центр экологического образования
|Рубен Рубинян рассказал Матиасу Лютенбергу о гуманитарном кризисе вокруг Арцаха из- за действий Азербайджана
|Экспертная комиссия НАН РА дала отрицательное заключение относительно дополнительных попусков воды из Севана
|Ереван: Азербайджан обязан принять все меры для обеспечения безопасного прохода через Кашатагский коридор
|<Золотой абрикос> удостоил филиппинского режиссера Лава Диаса <Параджановским талером>
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