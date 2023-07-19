Среда, 19 Июля 2023 13:12

АрмИнфо. Комиссия по защите экономической конкуренции (КЗЭК) Армении возбудила 35 производств по факту мошенничества с якобы скидками в ходе различных акций.

Согласно сообщению КЗЭК, после вступления в силу с 1 августа 2022 года законодательных норм о скидках, в том числе об акциях, комиссией изучено около 80 акций, в том числе, со скидками, по результатам которых возбуждено 35 производств, 34 из которых завершены,1 еще продолжается. Из 34 завершенных производств 31 хозяйствующий субъект признал факт правонарушений, из них 15 ходатайствовали о применении ускоренного производства. В результате принятых решений в отношении компаний нарушителей был применен штраф в размере 86,2 млн драмов и 15 предупреждений.

В результате исследования, проведенного в отношении 24 акций, в том числе, и на скидки, нарушений не выявлено или они носили незначительный характер.

Ранее, выступая в Национальном Собрании РА, председатель КЗЭК Гегам Геворкян отмечал, что в Армении в действительности не было реальных скидок. В целях регулирования данной сферы было предложено дифференцировать понятия "скидка" и "акция" в законе "О торговле и услугах", согласно которым хозяйствующие субъекты обязаны ясно и конкретно информировать о скидках, указывая не только сниженные цены в процентном выражении, но и прежние цены, в противном случае снижение цены не будет считаться акцией или скидкой. Субъекты также обязаны информировать о ценовой разнице в течение месяца, предшествующего акции. Скидки не могут действовать дольше трех месяцев. Во время каждой следующей акции должны применяться скидки ниже средней цены предыдущего месяца. То есть хозяйствующие субъекты не могут поднимать цены, а потом объявлять о скидках.