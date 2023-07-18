Вторник, 18 Июля 2023 20:27

АрмИнфо. Процесс нормализации армяно-турецких отношений приостановлен, что, полагаю, обусловлено предвыборной кампанией и выборами в Турции. Подобное мнение, отвечая на вопросы австрийских журналистов, выразил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс- конференции со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом. <Сейчас после паузы пришло время продолжить переговоры с Турцией о нормализации отношений>, - подчеркнул он.

Глава МИД Армении заметил, что есть множество шагов, которые уже можно реализовать, чтобы показать, что страны на пути к окончательной, всеобъемлющей и полной нормализации, открытию границы и установлению дипломатических отношений.

В числе таких шагов он назвал открытие границы для граждан третьих стран, а также граждан Армении и Турции, имеющих дипломатические паспорта. <Есть еще несколько проектов, которые обсуждаются>, - сообщил Мирзоян.

При этом министр заметил, что на данный момент нет согласованной даты о следующей встрече между спецпредставителями стран по нормализации отношений.