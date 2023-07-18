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 Вторник, 18 Июля 2023 20:26

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилой дом 5 на улице Алиханяна, абоненты-жильцы жилых домов 22б, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 22А, 34 на улице Алабяна, жилой дом 4/3 на улице Микояна, абоненты-жильцы на улицах 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 села Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00  жилые дома 40, 42, 44 на улице Чаренца, жилой дом 39 на пр. Саят-Нова, жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, абоненты-жильцы жилых домов 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 32/11, 30/4 и частные дома 8/19-32/13 на улице Улнеци, жилые дома 1-5 на 1-ом тупике Улнеци, частные дома 7/1-84 на улице Гоголя; жилые дома 1, 1А, 3, 5, 5/1, 7 на улице Нансена, жилые дома 2, 4, 10 на улице Сафаряна, частный дом 4 на улице Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

 

в Котайкской области:

10:00-11:00  села Неркин Птгни, Верин Птгни и прилегающие территории;

10:00-16:00  села Вохчаберд, Гегадир, Ацаван;

10։30-14։30  жилые дома 3-50, 104-132, 201-265 в кв. “Микрорайон”, больница, завод “Шушан”, полиция, суд, центр занятости молодежи “ЕМУК” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в кв. ''Микрорайон” в городе Раздан;

12։00-15։00 частично село Дзорахбюр;

 

в Лорийской области:

11:00-16:00  села Алавар и Лернапат.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 27, 31, 33, 35, 37, 39 на улице Алабяна, 3, 5, 7 на улице Абеляна, абоненты-жильцы жилого дома 6 на улице Эстонакан, абоненты-жильцы улиц Шаумяна 4, 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Авана 3, 4, 5, 6, квартал “Неркин Чарбах”, частные дома на улицах Неркин Чарбаха 1, 3, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 4-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана;

11:00-17:00  абоненты-жильцы жилых домов 35, 37 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 38 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилых домов 12, 14, 18а на улице Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на улице Г. Нерсисяна, частные дома 16-48 на 9-ой улице Канакера, 7-32 на 10-ой улице, 1-12 на 11-ой улице; частные дома 7-50 на улице Айгедзори, частные дома 37-49 на пр. Баграмяна, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилой дом 32А на улице Арцаха, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Джрарат;

 

в Араратской области:

10:30-12:15 частично село Джрашен;

10:30-13:00 частично село Аралез;

13:30-14:45 частично село Дитак;

14:00-16:00 частично село Сисаван;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00  частично квартал “Дзахапя” в городе Джермук;

10:30-12:30 частично село Мартирос;

11:00-12:00  села Караглух, Агнаджадзор, Таратумб, Орс, Салли; квартал “Салли” села Шатин;

 

в Котайкской области:

11:00-13:00  компания по производству удобрений “Орвако”, ООО “Апачи Груп”,
“Термоплекс” и прилегающие территории в городе Абовян;

11։00-16:00  частично квартал “Ванатур”, частично квартал “Джрарат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц, ООО “Гракнат”, “Нор Ац”, салон торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

 

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30  частные дома 129-153 на улице Наирян, 24-35 на улице Налбандяна, 4-10 на улице Саят-Нова, 13 на улице Сюняц, квартал “Гомадзор” полностью, телестанция “Мецепии”, кооператив “Марс”, ООО “Эрлиан”, узел связи, резервное питание отдела полиции Севана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11։00–13:00  население Дзорагюха полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00  села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

10:00-16:00  села Гош, Овк, Хачардзан, Агавнаванк;

 

в Лорийской области:

11:00-16:00  кварталы ‘Германакан”, “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, “С. Аветисян”, “Узбекакан”, “Швецаракан”, “Галои Пучах”, “Глендел”, кожевенный завод в городе Спитак; села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Парни, Цахкабер, Лернанцк, Сарарт, Гогаран, Гегасар, Ширакамут, Катнаджур, Нор Парни, Сараландж, Лернаван, Джрашен, Сарамеч;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00  села Бавра, Сарагюх, таможня Бавры и прилегающие абоненты в Ашоцком регионе.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

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