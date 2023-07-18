Вторник, 18 Июля 2023 20:25

АрмИнфо. У Азербайджана нет альтернативы в тех шагах, которые он предпринимает в отношении Арцаха. Об этом в интервью Первому телеканалу заяви экс-командующий Армией обороны Нагорного Карабаха, лидер партии <Единая Родина> Самвел Бабаян.

По его словам, Баку, перекрывая дороги из Арцаха в Армению, был уверен в своих действиях, понимая, что никакого воздействия извне не будет - ни от США, ни от России, ни от Европы, от ООН. Армянская сторона, продолжил Бабаян, должна была быть готовой к подобному

развитию событий. <Я считаю, что небольшими шагами по формированию между сторонами атмосферы доверия, можно решить проблему. Тем более, что на данном этапе иного решения вопроса просто не существует>, - сказал экс- командующий.

Он выразил уверенность в том, что Азербайджан не пойдет ни какие компромиссы до тех пор, пока не начнутся прямые контакты со Степанакертом и формированию атмосферы доверия. <Во всех остальных случаях Баку будет держать дороги закрытыми>, - подчеркнул Бабаян.

Он указал на важность создания в Арцахе представительства ООН, и для достижения этой цели власти Армении должны использовать все имеющиеся механизмы. Далее с использованием данной структуры повести прямые переговоры с Азербайджаном без участия третьей стороны. <Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о необходимости вывода российских миротворцев из Арцаха в 2025 году, это говорит о связанных шагах между Баку и Анкарой. Тыл поддерживает Турция, а Азербайджан будет делать то, что желает сделать, независимо от того, хотим мы того или нет, обращаемся ли с письмами и заявлениями в адрес различных государств и международных организаций или нет, проводим ли митинги и акции протеста или нет. Эти действия со стороны армянской стороны не дадут никакого результата. В то же время, будучи представителем оппозиционного поля, я не могу призывать отказаться от этих действий>, - сказал экс-командующий АО Арцаха.

Он заметил, что Арцах должен рассчитывать только на свои силы. Бабаян с достаточной долей скептицизма воспринял сообщение о передаче премьер-министром РА письма от президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна главе ЕС Шарлю Мишелю. <В самой Европе Арцах воспринимают как единицу в составе Азербайджана, а граждан Нагорного Карабаха - как жителей данной единицы. В конце концов, арцахцы должны осознать необходимость прямых переговоров с Баку>, - сказал экс-командующий Армией обороны.