Вторник, 18 Июля 2023 20:23

АрмИнфо.Единственная сохранившаяся армянская церковь в Туркменистане находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции.

Как гласит многовековая история армянского народа, где бы армяне ни жили, куда бы ни переселялись, первое, за что они брались - строили церковь и школу. И дружественный Туркменистан не стал исключением с этой точки зрения.

Армянская община Туркменистана была сформирована в конце XIX века, когда было начато строительство Среднеазиатской железной дороги. Большое количество ремесленников, каменщиков, плотников и кузнецов перебралось из Армении и армянонаселенных районов Закавказья в Центральную Азию, работая над строительством железных дорог, в том числе и в Красноводске (ныне Туркменбаши). Армяне обосновались в таких крупных городах Туркменистана как Ашхабад, Мары, Красноводск, Чарджоу, Кызыларват и т.д. Практически во всех вышеперечисленных городах были построены армянские церкви, школы, культурные центры и т.д.

Как стало известно из открытых источников, вопрос строительства армянской церкви в городе Красноводске (ныне Туркменбаши) был поднят еще в 1900 году при посредничестве Армянского Апостольского Синода с целью удовлетворения духовных потребностей армян, составляющих немалую часть населения города.

В то время уже были построены армянские церкви в городах Кизыл-Арват, Ашхабад (была разрушена в результате землетрясения 1948 года), Мерв и Чарджоу Туркменистана (Закаспийская область). По данным газеты "Закаспийское обозрение" (2.07.1902), строительство армянских церквей было обусловлено ростом армянского населения и "развития благосостояния этого ремесленного и торгово-промышленного народа в области".

Ценные сведения о строительстве церкви сохранились в центральном государственном историческом архиве Республики Узбекистан, в городе Ташкент, который был административным центром бывшей Туркестанской области, в состав которой входил и Красноводск. Согласно архивным документам, глава Закаспийской области Д. Суботич в 1901 году пишет: "Я полагал бы разрешить постройку храма на 650 человек, но только в старой части города, на Колодезной площади, так как такою постановкой армянской церкви будет соблюдена симметрия в украшении города церквями".

Проект был представлен канцелярии генерал-губернатора Туркестана Первопрестольным Эчмиадзином. Согласно принятому порядку, в результате всех соглашений в 1902 г. последовало "высочайшее соизволение государя императора" - разрешить строительство церкви на предлагаемом месте и велеть основание церкви, земляной якорь и стены обложить для прочности камнем или жженым кирпичом.

Строительство церкви длилось более двух лет, и 15 мая 1905 г. с большой торжественностью была совершена церемония освящения. Новое строение вместе с двумя православными соборами доминировало над городом и являлось главным украшением Колодезной площади.

В 1920-х годах по решению Совета Народных Комиссаров Туркменской ССР храм был закрыт. Позднее, вероятно в 1930-х гг., купола церкви и колокольни были снесены, после чего здание использовалось в хозяйственных целях. Здание было закрыто новыми строениями со стороны площади и прилегающих улиц и теперь находится во дворе муниципалитета, в плотно застроенной городской среде. Как известно в Советский период многие духовные святилища на территории Союза подвергались такой участи. Согласно сообщениям из туркменских СМИ, в конце 2012 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с официальным визитом Армению. В ходе поездки президент встретился с Католикосом всех армян Гарегином II, который попросил главу государства посодействовать в восстановлении этой церкви. Президент Туркменистана дал поручение присутствующим членам правительства страны решить вопрос восстановления армянского храма в Туркменбаши. Однако, к сожалению, реставрационных работ пока так и не было проведено.

Как рассказали АрмИнфо в посольстве Армении в Туркменистане, сейчас создана армяно- туркменская совместная рабочая группа для реконструкции церкви. "Теперь самое главное составить проект реставрации. Наработки есть, ранее в серьезном объеме уже были проведены работы. Сейчас будем работать над вопросами технического характера, для того, чтобы стало возможно приступить к практической реализации деятельности", - сообщили в диппредставительстве.

Вторая волна армянских переселенцев появилась в Туркменистане в начале XX века после погромов армян в Баку и Шуши. Следующая волна армянских переселенцев появилась в Туркменистане после разрушительного землетрясения в Ашхабаде в 1948 году, где была большая потребность в строителях. Последняя волна армян появилась в Туркменистане в 1988-1990 гг. после погромов армянского населения в Азербайджане.

В настоящее время по оценкам посольства Армении в Туркменистане в стране проживает около 15 тысяч армян - в столице страны в Ашхабаде, и в городах Туркменбаши, Мары, Балканабад, Туркменабад и Теджен.