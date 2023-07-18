Вторник, 18 Июля 2023 20:22

АрмИнфо.Перед Посольством Франции в Армении Оперативный штаб правительства Арцаха в РА проводит акцию протеста <Мы Арцах>. В числе митингующих гадрутцы, в том числе дети, вынуждено покинувшие Арцах во время 44-дневной Арцахской войны в 2020 году. Собравшиеся скандируют <Мы Арцах>, <Откройте дорогу жизни> , <Нет блокаде Арцаха>.

Участники собрались у французского посольства с одним требованием и просьбой к Франции, как стране сопредседателю Минской группы ОБСЕ, члена Совета безопасности ООН - от заявлений и призывов перейти к действенным шагам, чтобы предотвратить геноцидальную, преступную политику Азербайджана. <Мы призываем применить действенные шаги для деблокады Арцаха и оказать правовое содействие Арцаху в вопросе самоопределения>, - отметили митингующие.

К митингующим присоединилась первый Омбудсмен Армении Лариса

Алавердян. Напомнив, что Парламент Франции дважды признал

независимость Арцаха, от имени всех она выразила глубокую

благодарность, отметив, что ожидает последовательных шагов и от

министра иностранных дел Франции для признания Республики Арцах. Подчеркнув, что приветствует все призывы, заявления, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, правозащитник указала на необходимость введения санкций в отношении руководства Азербайджана. <Я против санкций в отношении народа. Никогда не призывала к такому, никогда из моих уст не звучали слова ненависти. Речь идет о преступной политике и лицах, реализующих эту политику>, - подчеркнула Алавердян.

Омбудсмен озвучила требования к Франции, как члена Совета безопасности ООН - оказать содействие в открытии Лачинского коридора,

оккупированого Азербайджаном. <Франция должна доказать, что не только призывами, но и действиями откроет эту дорогу, по которой поставляется продовольствие и медикаменты. Хватит быть сторонним наблюдателем>, - сказала она.

При этом Алавердян еще раз подчеркнула, что Арцах не был, и не должен быть в составе Азербайджана. Она отметила, что сегодня имеет обоснованные ожидания от Франции, выразив уверенность, что государство не свернет с начатого пути, и сможет показать, что права человека, международное право - это не ничего незначащие бумаги, а всегда являлись указателями и святостью для Франции.

К митингующим вышел представитель французского посольства и провел разговор с двумя представителями акции, которые передали ему письмо с требованиями Посольству.

В целом, участники акции сетовали на отсутствие единства. <Если армянство захочет - все получится. Откроем дороги и объединимся. Останемся армянами в конце концов>, - сказала одна из участниц акции.

Отметим, что после Посольства Франции митингующие направились к Посольству США в Армении.

Напонмим, что вчера акция в поддержку Арцаха в Ереване состоялась возле офиса ООН, Посольства РФ в Армении и офиса Международного Комитета Красного Креста.

Отметим, что в конце прошедшей неделе стартовало всенародное движение во имя спасения Арцаха на площади Возрождения в Степанакерте.

Арцах находится в азербайджанской блокаже с 12 декабря 2022 года.