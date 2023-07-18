Вторник, 18 Июля 2023 20:21

АрмИнфо. В Европейском парламенте принята резолюция о рекомендациях по реформе правил Европейского парламента в отношении прозрачности, честности, подотчетности и борьбы с коррупцией. В документе, принятом 13 июля признается факт коррумпированности некоторых членов Европарламента и подкупа рядом стран, в том числе и Азербайджаном, депутатов для лоббирования собственных интересов.

В резолюции отмечается, что Азербайджан проводил крупномасштабные операции по оказанию влияния на членов ПАСЕ посредством коррупционных схем. "Азербайджану удалось предотвратить расследование своих выборов и обелить свою репутацию в области прав человека", - говорится в резолюции

Вместе с тем отмечается, что всем институтам ЕС, поддерживающим отношения со странами, не входящими в Евросоюз, и проводящими внешнюю политику ЕС, необходимо выделить дополнительные ресурсы и активизировать свои усилия по борьбе с иностранным вмешательством в демократические процессы в странах-партнерах ЕС, в том числе путем укрепления стратегических коммуникаций.

"Масштабы продолжающихся расследований требуют от Парламента и других институтов ЕС принятия решительных и незамедлительных мер для борьбы в защиту демократии, прозрачности, честности и подотчетности, а также против коррупции. Напоминаем, что текущие усилия по дальнейшему укреплению действующих правил с целью обеспечения предотвращения и готовности для повышения прозрачности и подотчетности парламента и всех институтов ЕС, а также борьбы с коррупцией имеют первостепенное значение для укрепления доверия граждан и обеспечения надлежащего функционирования демократических институтов и являются свидетельством серьезности приверженности депутатов Европарламента делу защиты европейской демократии", - говорится в документе.

Также звучит призыв внести поправки в статью 222 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU) для решения проблемы злонамеренного иностранного вмешательства.

Напомним, что еще в 2018 году Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) всколыхнул коррупционный скандал, являющийся невиданным по своим масштабам в истории не только самой ассамблеи, но и других международных организаций. Независимый следственный орган IBAC, расследующий случаи коррупции в ПАСЕ, представил отчет, свидетельствующий о том, что ряд бывших и действующих депутатов ассамблеи были замешаны в коррупции при сотрудничестве с властями Азербайджана. Отчет IBAC, над которым члены комиссии работали с июня 2017 года, был опубликован 22 апреля 2018 года. На 200 страницах документа, опрошенные членами IBAC депутаты ПАСЕ подтвердили, что азербайджанские власти пытались добиться лояльности докладчиков ассамблеи с помощью многочисленных подарков, - в том числе, черной икры, ковров, дорогого алкоголя и ювелирных изделий. Среди имен, названных в докладе, - бывший президент ПАСЕ Педро Аграмунт, ранее ушедший в отставку после обвинений в коррупции, бывший руководитель фракции либералов Хорди Шукла и экс-председатель политического комитета ассамблеи Ален Дестекс, глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов и другие. В списке было несколько десятков евродепутатов.