Вторник, 18 Июля 2023 20:17

АрмИнфо. Уже на протяжении 5 лет мне пытаются создать проблемы, сформировать обо мне негативное мнение, препятствовать моей работе, и в эти дни тоже. Об этом на своей странице в Instagram сообщила известная поп- исполнительница Сирушо - супруга сына второго президента Армении Роберта Кочаряна.

<Но у меня уже иммунитет и мне все равно>, - написала она в этой связи.

Певица заверила, что продолжит дело, которым занимается, и намерена и далее поддерживать связь с аудиторией.

Напомним, что 14 июля Генпрокуратура опубликовала в заявлении, в котором говорилось, что к имуществу второго президента РА Роберта Кочаряна и семи связанных с ним лиц была применена мера предварительного обеспечения иска.

Согласно источнику, меры были применены согласно постановлению Антикоррупционного суда от 13.07.2023 на основании заявления Управления Генеральной прокуратуры по конфискации доходов, полученных незаконным путем.

"По предварительным результатам исследования незаконными и подлежащими конфискации признаны: 20 единиц недвижимости, в основном в зданиях, расположенных в административном районе Кентрон г. Ереван; 2 транспортных средства; участие в 18 армянских и иностранных юридических лицах; депозиты и ценные бумаги на сумму более 1,5 млн долларов США; около 10 млрд. драмов в виде кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам; около 22 млрд. драмов, что составляет сумму остатка средств незаконного происхождения, средств, переданных добросовестным третьим лицам и других израсходованных средств, которые не установлены", - сообщили в Генпрокуратуре РА.