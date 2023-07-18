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АрмИнфо. Уже на протяжении 5 лет мне пытаются создать проблемы, сформировать обо мне негативное мнение, препятствовать моей работе, и в эти дни тоже. Об этом на своей странице в Instagram сообщила известная поп- исполнительница Сирушо - супруга сына второго президента Армении Роберта Кочаряна.
<Но у меня уже иммунитет и мне все равно>, - написала она в этой связи.
Певица заверила, что продолжит дело, которым занимается, и намерена и далее поддерживать связь с аудиторией.
Напомним, что 14 июля Генпрокуратура опубликовала в заявлении, в котором говорилось, что к имуществу второго президента РА Роберта Кочаряна и семи связанных с ним лиц была применена мера предварительного обеспечения иска.
Согласно источнику, меры были применены согласно постановлению Антикоррупционного суда от 13.07.2023 на основании заявления Управления Генеральной прокуратуры по конфискации доходов, полученных незаконным путем.
"По предварительным результатам исследования незаконными и подлежащими конфискации признаны: 20 единиц недвижимости, в основном в зданиях, расположенных в административном районе Кентрон г. Ереван; 2 транспортных средства; участие в 18 армянских и иностранных юридических лицах; депозиты и ценные бумаги на сумму более 1,5 млн долларов США; около 10 млрд. драмов в виде кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам; около 22 млрд. драмов, что составляет сумму остатка средств незаконного происхождения, средств, переданных добросовестным третьим лицам и других израсходованных средств, которые не установлены", - сообщили в Генпрокуратуре РА.
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|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
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|Президент Арцаха призвал все мировое армянство к борьбе за недопущение этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Суд отклонил ходатайство об аресте Виталия Баласаняна
|Замглавы МИД РФ переговорил с послом Азербайджана после резонансных заявлений официального Баку в адрес Москвы
|В РАУ избрали новый Ученый совет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване состоялись очередные политконсультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Германии
|Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы
|В Ереванском ботаническом саду открылся Центр экологического образования
|Рубен Рубинян рассказал Матиасу Лютенбергу о гуманитарном кризисе вокруг Арцаха из- за действий Азербайджана
|Экспертная комиссия НАН РА дала отрицательное заключение относительно дополнительных попусков воды из Севана
|Ереван: Азербайджан обязан принять все меры для обеспечения безопасного прохода через Кашатагский коридор
|<Золотой абрикос> удостоил филиппинского режиссера Лава Диаса <Параджановским талером>
|1 серебряная и 4 бронзовые медали: Школьники из Армении приняли участие в Международной олимпиаде по физике в Токио
|Закрытие ХХ кинофестиваля <Золотой абрикос> - как стартовая точка
|Участники акции в поддержку Арцаха от Ереванского офиса ООН шествием направились к зданию посольства России в РА
|Российский эксперт: я не верю в будущее проживающих в Карабахе армян
|В Ереване проходит акция протеста против безразличного отношения международного сообщества к проблеме Арцаха
|Оппозиционер: Тезис "Cдадим Арцах, чтобы сохранить Армению" является самым большим фарсом этого правительства
|Мнение: Заявлением МИД России от 15 июля Москва снимает с себя ответственность за территориальные уступки со стороны Армении
|Решение ЕСПЧ должно быть выполнено Азербайджаном - офис представителя Армении
|Вице-мэр Еревана: с нынешним качеством приобретенной мусороуборочной техники далеко не уедешь
|Более 470 европейских НПО обратились к лидерам Европейских структур с призывом предпринять немедленные шаги для прекращения незаконной блокады Арцаха
|В Брюсселе обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|Татоян: В "погоне за собственным креслом" власти Армении не реализовали важные международные механизмы, упустили исключительные возможности
|Джонатан Лакот поздравил армян с Вардаваром, и коснулся блокады Арцаха
|Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Республики Таджикистан
|Температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в Сюнике и Гегаркунике
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