Вторник, 18 Июля 2023 20:16

АрмИнфо. Блокада Кашатагского (Лачинского) коридора должна быть прекращена как можно скорее, а все незаконные контрольно- пропускные пункты должны быть удалены. Об этом заявил депутат Европарламента, постоянный докладчик по Армении Андрей Ковачев.

При этом он подчеркнул, что население Нагорного Карабаха должно иметь доступ к гуманитарной помощи и предметам первой необходимости, чтобы избежать полномасштабного гуманитарного кризиса.

Вместе с тем он позитивно расценил переговоры между Ереваном и Баку при посредничестве Брюсселя.

"Отрадно видеть прогресс по некоторым наиболее важным пунктам мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном при содействии Шарля Мишеля.

Переговоры между двумя странами должны продолжаться, но параллельно, как можно скорее должна быть прекращена блокада Лачинского коридора",

- написал он в своем микроблоге в Твиттер, ретвитнув запись Шарля Мишеля, где говорится, что ЕС проходит один из самых полных и энергичных этапов переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан под псевдо экологическим предлогом заблокировал единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. Параллельно с осадой, Азербайджан лишил Арцах газа и электроэнергии. В НКР продукты первой необходимости доставлялись посредством МККК и Российских миротворцев. Затем, уже 23 апреля вражеская сторона установила КПП в коридоре, соединяющим Арцах с внешним миром, в разрез обязательствам по трехстороннему заявлению от 2020 года, а уже 15 июня прекратил пропуск и гуманитарных грузов в Арцах. Население Нагорного Карабаха стоит перед угрозой голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.