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 Вторник, 18 Июля 2023 20:14
Марианна Мкртчян

Правозащитник: Единственной мишенью акции протеста арцахцев должна быть власть в Армении во главе с Николом Пашиняном

Правозащитник: Единственной мишенью акции протеста арцахцев должна быть власть в Армении во главе с Николом Пашиняном

АрмИнфо. Единственной мишенью акции протеста арцахцев должна быть власть в Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Подобного мнения придерживается председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян.

Правозащитник задался вопросом, кому же направлена акция протеста арцахцев. В этом ключе он напомнил, что в любой стране демонстрации, сидячие забастовки, голодовки и другие формы протеста отдельные лица, организации, общество, люди проводят перед властью данного государства, предъявляя четкие требования.

"Возникает вопрос, против кого сидячая забастовка президента Арцаха Араика Арутюняна и чего он требует. Мягко говоря, уже этим Араик Арутюнян ставит под сомнение субъектность Арцаха. Будем надеяться, что жалоба адресована не так называемому международному сообществу, один из ярких представителей которого президент Еврокомиссии Шарль Мишель, приветствовал гуманитарную дорогу через Акну (Агдам)", - отметил правозащитник.

Аветикян предположил, что, скорее всего, акция адресована России и проводится она по указке премьер-министра Армении. "Адресат видимо Россия, и проводится акция по указке так называемого премьер-министра Армении, потому что он признал Арцах частью Азербайджана, но виновата Россия. И что...? Если протест ни к чему не приведет, каким будет следующий шаг? Понятно, что вступить в диалог с противником, став участником деарменизации Арцаха", - отметил правозащитник.

"Единственной мишенью народного протеста арцахцев должно стать правительство Армении во главе с ее премьер-министром-предателем. Так что глава администрации так называемого премьера Армении,  - ой, то есть  президент Арцаха Араик Арутюнян должен не прибегать к сидячей акции протеста, а призвать всех армян встать и изгнать антинациональное правительство Армении", - резюмировал Ишханян.

Ранее, другой правозащитник, экс-омбудсмен Арцаха Рубен Меликян касаясь проводимых Фронтом безопасности Арцаха акций протестов перед международными организациями и зарубежными дипломатическими представительствами, заявил, что не будет участвовать в них, до тех пор, пока не будет изменен их адресат. Правозащитник подчеркну, что единственным адресом, перед которым нужно протестовать является плащадь Республики, здание правительства РА, где восседает Никол Пашинян. "Любая акция перед посольствами и международными организациями бессмысленна, пока нет требований к главному виновнику происходящей катастрофы", - отметил он.

Отметим, что 17 июля президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что присоединяется к сидячей забастовке на площади Возрождения и дал международному сообществу неделю для разрешения гуманитарной ситуации вокруг Арцаха.

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