Вторник, 18 Июля 2023 20:11

АрмИнфо. В Армении из года в год снижается число желающих учиться на специальностях в области сельского хозяйства, строительства, промышленности, более всего армянские абитуриенты заинтересованы медициной, ИТ, экономикой и юриспруденцией. Об этом свидетельствуют данные Центра оценки и тестирования РА.

Согласно источнику, наиболее востребованные факультеты не меняются уже второй год. В частности, число заявителей на медицинский факультет Государственного медуниверситета составило 661 (при наличии 450 мест), второе место занимает факультет управления Ереванского государственного экономического университета - 327 заявок (в прошлом году 3-е место). Сегодня третье место занимает факультет финансов Ереванского государственного экономического университета - 325 заявителей (занимая в прошлом году 5 место). Четвертое место сохранилось за факультетом юриспруденции Ереванского госуниверситета - 303 заявителя, и пятое место заниял факультет экономики Ереванского государственного экономического университета - 276 заявителей.

В целом, в 2023 году из 2 128 бесплатных мест в ВУЗах Армении заполнились 1 778, а из 15 984 платных - 7220.

По словам Рипсиме Микаелян - ведущего специалиста Центра оценки и тестирования, ни одной заявки не было подано на следующие факультеты: технологические машины и оборудования (Национального политехнического университета), географические и информационные системы и транспортные системы (Национальный университет архитектуры и строительства Армении). В общей сложности, в госуниверситетах 30 специальностей не имели ни одного заявителя.

Для обеспечения спроса на ряд специальностей, правительство РА приняло решение, согласно которому, поступившим по госзаказу студентам 5 ВУЗов Армении по технологическим, биологическим, инженерным и математическим специальностям будет предоставлена отсрочка от обязательной военной службы. В частности, программа действует для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Ереванского государственного университета и Национального политехнического университета, для магистратуры и аспирантуры Российско-Армянского университета, и для магистратуры Французского и Американского университетов Армении.

По словам Микаелян, уже в этом году ощущается существенная разница в плане спроса по этим направлениям. Если в прошедшем году, как она отметила, был недобор, и оставались свободные места, в этом году абитуриенты поступают на конкурсной основе.

В общей сложности, в 2023 году в Армении было зарегистрировано 14 450 заявителей, что превышает показатель 2022 года на 562 человека