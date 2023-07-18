Вторник, 18 Июля 2023 20:09

АрмИнфо.18 июля Защитник прав человека РА Анаит Манасян приняла делегацию во главе с главой ереванского офиса Совета Европы Мартиной Шмидт. Об этом сообщает офис Омбудсмена.

Приветствуя гостей, Анаит Манасян представила приоритеты офиса Защитника прав человека. В этом контексте она подчеркнула важность работы, проводимой в рамках борьбы с языком ненависти, атмосферой нетерпимости и дискриминации. Омбудсмен отметила, что эти явления широко распространены как во всем мире, так и в Армении, что недопустимо. Особую озабоченность вызывает использование языка ненависти в академическом сообществе, политиками и общественными деятелями, а также в СМИ. Анаит Манасян особо подчеркнула, что любые проявления языка ненависти должны быть исключены из публичных выступлений.

В ходе встречи Защитник прав человека коснулась работ, проводимых в направлении защиты прав родных и близких пропавших без вести, взятых в плен и погибших военнослужащих и гражданских лиц. Анаит Манасян сообщила, что регулярно встречается с их родителями и родственниками и во время встреч и общений с международными партнерами поднимает представленные проблемы.

В ходе встречи обсуждены программы, реализуемые офисом СЕ, которые связаны с профилактикой насилия в семье, защитой прав человека в вооруженных силах и рядом других вопросов. В этом контексте упоминался международный семинар, посвященный защите прав человека в вооруженных силах, организованный департаментом межправительственного сотрудничества по правам человека (CDDH) Совета Европы 28 июня 2023 года в Страсбурге. Стороны высоко оценили участие представителя Защитника прав человека и отметили результаты, зафиксированные в рамках программ СЕ.

В свою очередь, Мартина Шмидт указала на эффективное сотрудничество, сложившееся между офисом Омбудсмена и Совета Европы в сфере защиты прав человека, выразив готовность продолжать эту работу