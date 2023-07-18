Вторник, 18 Июля 2023 20:08

АрмИнфо.Неправительственные организации Республики Арцах выступили с заявлением, в котором приветствовали и выразили благодарность 470 европейским НПО и ассоциациям, которые направили письма лидерам Европейского союза и Совета Европы с призывом предпринять немедленные и эффективные шаги для прекращения продолжающейся незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

В заявлении арцахских НПО подчеркивается крайняя важность призыва европейских партнеров признать жизненной необходимостью реализацию права на самоопределение коренного армянского населения Арцаха.

"Разделяем мнение о том, что необходимо использовать все рычаги, чтобы статус Арцаха отражал демократическую волю его коренного армянского населения, а также создать условия для прочного мира и безопасности.

Убеждены, что прочное достойное и справедливое урегулирование азербайджано- карабахского конфликта должно основываться на уважении индивидуальных и коллективных прав народа Арцаха, в том числе права на самоопределение.

В то же время мы решительно осуждаем и считаем неприемлемым заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля по итогам последней встречи, состоявшейся в Брюсселе, о том, что дорога Агдам-Степанакерт рассматривалась как способ обеспечения гуманитарная помощь народу Арцаха.

Мы подчеркиваем и напоминаем, что поддержка, оказываемая людям в условиях гуманитарной катастрофы, не может осуществляться за счет унижения их достоинства со стороны страны, которая не может предложить ничего, кроме ненависти, страданий и боли. Надеемся, что представители европейского политического сообщества будут последовательны в реализации обозначенных ими действий", - говорится в заявлении арцахских НПО.

Под заявлением подписались, следующие НПО: "Культурный омбудсмен Айка", "Молодежный центр общественных исследований", "Объединенная Армения", "Равные возможности", "Деоккупация Гадрута", "Объединение женщин-беженцев", "Объединение армянских родственников", "Молодежное объединение за справедливость", "Инициативный центр GEN", "Материнство","Гражданский хаб", "Союз беженцев", "Союз волонтеров Арцаха", "Наш дом - Арцах", "Патриотический Союз Веры и Мужества".

Как ранее сообщало АрмИнфо, более 470 европейских НПО и ассоциаций направили письма лидерам Европейского союза и Совета Европы, призывая их предпринять немедленные и эффективные шаги для прекращения продолжающейся незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана. Письмо были адресованы президентам Европейского совета, Европейской комиссии и Европарламента, а также главам государств-членов Совета Европы. Авторы письма указывают на невыносимые условия жизни, в которых оказались 120 тысяч арцахских армян в результате преднамеренной блокады Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Республикой Армения, на протяжении более 7 месяцев.

Отметим, что глава Европейского совета Шарль Мишель 15 июля по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана, сообщил, что Баку "для облегчения гуманитарного бремени" предложил доставлять в Арцах гуманитарные грузы по маршруту Агдам-Степанакерт. В Арцахе в данном заявлении усмотрели экзистенциальную угрозу, призвав международные структуры, в место поиска так называемой альтернативы обеспечить функционирование международно признанного коридора, связывающего Арцах с Арменией, а не предлагать в качестве "медвежьей услуги" путь в Азербайджан.