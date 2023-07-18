Вторник, 18 Июля 2023 20:08

АрмИнфо. Телеканалы Армении грозятся обратиться в суд против ЗАО <Телерадио сеть> за отключения эфиров.

В заявлении телеканалов, в частности, говорится, что телеканалы "Армения ТВ", "А-ТВ", "Шант", "Дар-21", "Фри ньюс" и "Фортуна", транслирующие свои передачи в общественном мультиплексе, были сняты с эфира в связи с несвоевременной оплатой. <И это в случае, когда в результате катастрофических событий последних лет - пандемии, войны, а также законодательных ограничений - значительно сократились доходы телеканалов. Новые законодательные требования - строгая защита авторских прав, безусловное обеспечение приоритета объема и содержания программ, транслируемых на телеканалах, подразумевают дополнительные финансовые средства, отсутствие или нехватка которых значительно увеличили стоимость подготовки телевизионных программ>, - отмечается в заявлении.

Авторы документа отмечают, что в сложившейся ситуации полноценное и полное освещение предстоящих выборов в Совет старейшин Еревана становится практически невозможным. Доходы от рекламы резко упали, особенно в убыточные месяцы июня-июля, и это отключение могло полностью нарушить работу телекомпаний. Все это происходит в то время, когда почти все телекомпании значительно сократили свои долги за последний год, фиксируя положительную динамику.

<Кроме того, во время выборов, как в прошлом, так и сегодня, телекомпании получают дополнительные доходы, которые направляются на погашение долгов перед ЗАО <Телерадио сеть>. На самом деле делается все, чтобы свести на нет эту возможность. Как минимум странно, что сеть, оказывая неполные, часто некачественные услуги телекомпаниям, тем не менее, заставляет их платить за них. В целом ценообразование платежей за услуги сети, занимающей монопольное положение, неясны. Международный опыт показывает, что после цифровизации цены должны не расти, а снижаться. Одним из важных факторов обеспечения конституционного права граждан РА на получение информации является нормальная работа мультиплекса Общественного телевидения. Поэтому создавшаяся ситуация требует всестороннего обсуждения вопроса и системного решения.

Ответственность за возникновение и решение этой проблемы несет Министерство высокотехнологической промышленности РА. Но мы рассматриваем это ведомство не как хозяйствующий субъект, собирающий деньги, а как орган, который разрабатывает и реализует информационную политику. Поэтому мы предлагаем остановить отключения до конца этого года и разработать эффективную и логичную концепцию работы общественного мультиплекса с участием заинтересованных сторон, Национального Собрания, правительства, Национальной телерадиовещательной корпорации и всех телекомпаний. В случае отрицательного ответа нижеподписавшиеся телеканалы предпримут дополнительные необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с законом.

Под заявлением подписались телеканалы АО <Еркир Медиа>, АО <Кентрон>, АО <Шант>, АО <А-ТВ>, АО <Армения ТВ>, АО <Бун ТВ>, АО <Нур>, АО <Новая Армения>, АО <5 канал>, АО <Фри Ньюс>, АО <21 ТВ>, АО <Дельта ТВ>, АО <Арарат ТВ>, АО "Арма ТВ", АО "Гегама", АО "Фортуна", АО "Котайк ТВ", АО "Цайг", АО "Сюник ТВ", АО "Тавуш ТВ".