Вторник, 18 Июля 2023 20:04

АрмИнфо. Армения ожидает действенных шагов международных акторов, и особенно Совета безопасности ООН для деблокады Лачинского коридора. Об этом в Вене 18 июля заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

Он рассказал представителям СМИ, что в ходе встречи в узком составе представил главе МИД Австрии ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, видение Армении в установлении мира в регионе, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также усилия, предпринимаемые Арменией и международным сообществом для достижения результата.

<Мы уверены, и я считаю, что Армения не одинока в этом вопросе, что стабильный мир в регионе возможен только в случае надлежащего решения вопроса с правами и безопасностью народа Нагорного Карабаха посредством диалога между Степанакертом и Баку с использованием международного механизма>, - сказал Мирзоян.

В этом контексте он с сожалением констатировал, что на данный момент вместо этого диалога Азербайджан проводит в Нагорном Карабахе политику этнических чисток, явным проявлением которой является продолжающаяся уже более 7 месяцев блокада.

Мирзоян подчеркнул, что Нагорный Карабах находится на грани гуманитарной катастрофы, что происходит вопреки многочисленным обращениям, резолюциям международных акторов и юридически обязывающему решению Международного Суда от 22 февраля, которое, кстати, Суд подтвердил своим решением от 6 июля.

Глава МИД Армении заметил, что в переговорном процессе с Азербайджаном ключевым является вопрос обеспечения максимальной определенности в вопросе межгосударственной границы. <В этом контексте следует подчеркнуть, что границы бывших советских республик согласно Алма-Атинской декларации были признаны межгосударственной границей между Арменией и Азербайджаном>, - подчеркнул министр.

Он заметил, что Армения также заинтересована в разблокировании региональной экономической и транспортной инфраструктуры, что должно основываться на суверенитете и юрисдикции стран и на принципах равенства и взаимности.

<Конечно, для решения вышеуказанных вопросов очень важна общая атмосфера, чему может способствовать отказ от применения силы или угрозы применения силы, вражды, агрессивной риторики, а также решение неотложных гуманитарных вопросов, в частности, освобождение Азербайджаном всех армянских военнопленных>, - заявил Мирзоян.

Министр иностранных дел РА также подчеркнул, что Армения придает особое значение деятельности гражданской наблюдательной миссии ЕС, действующей в нашей стране с февраля этого года. Миссия, по его словам, вносит важный вклад в снижение напряженности и предотвращение эскалации на армяно-азербайджанской межгосударственной границе.

В этой связи он выразил благодарность своему коллеге и правительству Австрии за участие в миссии австрийских наблюдателей.

Мирзоян рассказал также, что в ходе встречи собеседники обсудили возможности сотрудничества РА-ЕС в сфере безопасности, принимая во внимание состоявшееся в январе текущего года первое заседание Диалога РА-ЕС по вопросам безопасности и политики.

Согласно сообщению МИД РА, стороны подписали протокол о реализации между Арменией и Австрией соглашения о реадмиссии между Арменией и ЕС