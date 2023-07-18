Вторник, 18 Июля 2023 15:51

АрмИнфо.С 18 июля общественный транспорт в столице Нагорного Карабаха - Степанакерте переходит на режим строго ограниченной работы. Причина - ощутимый дефицит топлива из-за тотальной блокады со стороны Азербайджана.

Общественный транспорт в Степанакерте будет работать в пределах 2,4% от всего объема перевозок. Подавляющая часть автобусов, выполнявших рейсы на городских маршрутах, не выйдут на линии.

В интервью Общественному телевидению Арцаха заместитель министра территориального управления и инфраструктур республики Владимир Арутюнян сообщил, что ведомство периодически проводит мониторинг ситуации, вызванной блокадой со стороны Азербайджана. Если раньше удавалось поддерживать ограниченное количество транспортных средств, то с учетом сложившихся реалий, с 18 июля власти вынуждены перейти к более жестким условиям. Исключение составят лишь столичные кварталы Нор Ареш и Ачапняк, в которых обслуживание пассажиров продолжится. Причем, обслуживание в квартале Нор Ареш будет продолжаться с 08:00 до 19:00, а в квартале Ачапняк - в 07:45, в 08:15, в 14:15, в 17:30 и в 19:00. В случае еще большего ухудшения ситуации под вопросом окажутся и данные маршруты.

В материале ОТ Арцаха отмечается, что в ограниченном режиме продолжают работать и автобусы, обсуживающие межобщинные маршруты, но при ухудшении ситуации и они могут <встать на прикол>.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. Азербайджан перекрыл также поставки газа и электроэнергии в Арцах. Международный суд ООН 22 февраля обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, однако Баку до сих пор не выполнил это обязательство. 23 апреля т.г. Азербайджан установил КПП в Лачинском коридора, с 15 июня запретил все виды гуманитарных перевозок в обоих направлениях, включая людей и грузов.