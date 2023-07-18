Вторник, 18 Июля 2023 12:19

АрмИнфо. Процесс избрания судьи в состав Высшего судебного совета и правовое формирование конституционного органа, гарантирующего независимость судей, вновь находится под угрозой. Об этом говорится в заявлении Союза судей Армении.

В заявлении отмечается, что 19 июля 2023 года состоится общее собрание судей, в повестку дня которого, в том числе, включены вопросы об избрании судьи в состав Высшего судебного совета. Однако отбор кандидатов ограничен вопреки требованиям закона. В частности, Судебный департамент, не являющийся самостоятельным органом, уведомил о выдвижении только судей областных судов, вновь игнорируя право судей уголовного суда Еревана. Данная незаконная практика полна негативных вызовов для государства. <Процесс избрания судьи в состав Высшего судебного совета и правовое формирование конституционного органа, гарантирующего независимость судей, вновь находится под угрозой>, - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что ранее, 22 марта 2022 года, также сообщалось, что Департамент нарушил возможность формирования Высшего

судебного совета в соответствии с требованиями Конституции. <Поэтому мы призываем судей отстаивать свои права и правильно применять положения Конституции, ведь Судебный департамент не может комментировать и формировать самостоятельный конституционный орган, который должен гарантировать независимость судебной власти по своему усмотрению или по воле других лиц, тем более, что носителем негативных последствий указанной практики являются судьи, а бенефициаром правосудия является общественность>, - отмечается в заявлении Союза судей РА.