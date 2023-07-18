Вторник, 18 Июля 2023 12:18

АрмИнфо. Сегодня, 18 июля Защитник прав человека Армении опубликовал внеочередной доклад о непрекращающихся нарушениях прав человека в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана в направлении поселка Ерасх Араратской области республики.

Согласно сообщению офиса Омбудсмена, в документе представлены нарушения основных прав человека, зафиксированные Защитником по результатам проведённой в Ерасхе работы. В докладе собраны и проанализированы нарушения прав человека в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами населенного пункта в июне 2023 года, а также представлен комплекс рекомендаций по решению проблем, связанных с защитой прав человека.

13-14 июня 2023 года с азербайджанских боевых позиций велась стрельба в направлении населенного пункта Ерасх, особенно интенсивному и прицельному обстрелу подвергся строящийся с иностранными инвестициями металлургический завод. В результате обстрелов двое граждан Индии получили ранения и доставлены в медицинский центр. В результате действий азербайджанских вооруженных сил были нарушены психическая и физическая неприкосновенность, право на собственность, образование, труд, предпринимательство и ряд других основных прав гражданского населения.

Внеочередной отчет будет переведен на английский язык и разослан организациям и субъектам с международным мандатом по защите прав человека, а также компетентным государственным ведомствам