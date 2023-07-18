Вторник, 18 Июля 2023 12:18

АрмИнфо. Уже достаточно продолжительное время в социальных сетях развернулась подлая кампания по высмеиванию оказавшихся в блокаде жителей Нагорного Карабаха. В настоящее время эта кампания достигла своего пика. Об этом на своей странице в Facebook написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

<Все можно понять, но высмеивание людей, окруженных врагом, борющихся под угрозами голода и систематических этнических чисток, в какую логику это вписывается? Я просто не понимаю и отказываюсь даже пытаться понять это явление. Если ничем не можешь помочь, просто заткнись! Вы можете себе представить, чтобы во время блокады Ленинграда тысячи людей, оказавшихся в блокаде, подверглись критике и осуждению со стороны своих соотечественников из неблокированных сел и городов? Это невообразимо, не так ли?>, - заметил посол по особым поручениям.

Он выразил недоумение мотивами этих людей. <Что вы хотите этим сказать, чего вы добиваетесь? Если можете чем-то помочь, помогите! Если нет, держитесь подальше от людей, борющихся за свои права>, - подчеркнул Эдмон Марукян.