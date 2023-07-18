Вторник, 18 Июля 2023 12:16

АрмИнфо.МВД Арцаха опровергает тиражируемую в социальных сетях информацию о том, что сотрудники Международного комитета Красного Креста перевозят гуманитарный груз из Акны (Агдам) через город Аскеран в сопровождении российских миротворцев.

В заявлении МВД НКР, в частности говорится: "Очередная дезинформация распространяется в социальной сети Facebook о том, что якобы сотрудники Красного Креста перевозят гуманитарный груз из Акны (Агдам) через город Аскеран в сопровождении российских миротворцев.

В МВД заверяют, что через полицейский пропускной пункт города Аскеран в Акну не проезжали никакие транспортные средства, не говоря уже о гуманитарных грузах.

В то же время Министерство призывает граждан не обращать внимания на не уточенную информацию и воздерживаться от раскольнических и клеветнических действий.

На этом блокпосту круглосуточно дежурят сотрудники Аскеранского райотдела полиции, держа под постоянным наблюдением проезд города Аскерана и близлежащих населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее, Азербайджан, создавший гуманитарный кризис в Арцахе, предложил доставлять продукты из Акны в Степанакерт.