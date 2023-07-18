|Арарат Мирзоян: Армения не собирается становиться средой для обхода санкций
|МИД Армении: Пришло время продолжить переговоры с Турцией о нормализации отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Лидер партии <Единая Родина>: Арцах должен рассчитывать только на себя
|Единственная армянская церковь в Туркменистане нуждается в реконструкции
|Митингующие у Посольства Франции: <Мы призываем применить действенные шаги для деблокады Арцаха и оказать правовое содействие Арцаху в вопросе самоопределения>
|В Европарламенте признали факт подкупа Азербайджаном членов ПАСЕ
|Сирушо о процессах вокруг семьи Кочаряна: <У меня уже имунитет>
|Андрей Ковачев: Все незаконные КПП с дороги, соединяющей Арцах с Арменией, должны быть удалены
|Европейская сторона передалa МВД Армении 4 беспилотника
|Первый Омбудсмен Армении: ООН не имеет никаких инструментариев для признания границ
|Правозащитник: Единственной мишенью акции протеста арцахцев должна быть власть в Армении во главе с Николом Пашиняном
|Европарламент вновь призвал Турцию признать Геноцид армян и обеспечить защиту армянского культурного наследия
|Центр оценки и тестирования: Более всего в Армении востребованы профессии в области медицины, экономики и юриспруденции, самый низкий спрос - сельское хозяйство, строительство, промышленность
|Политолог: Алиев организовал блокаду Арцаха при поддержке Запада
|Омбудсмен РА: любые проявления языка ненависти должны быть исключены из публичных выступлений
|НПО Арцаха осудили и назвали неприемлемым заявление Шарля Мишеля по итогам Брюссельской встречи с Пашиняном и Алиевым
|Телеканалы Армении требуют прекратить отключения вещаний из-за долгов
|В Армении выявлены случаи хищений в особо крупном размере со стороны должностных лиц Министерства обороны РА
|Арарат Мирзоян: Армения ожидает действенных шагов международных акторов, и особенно Совета безопасности ООН для деблокады Лачинского коридора
|С 18 июля общественный транспорт в Степанакерте переходит на режим строго ограниченной работы
|Мнение: каждая секунда сидячей забастовки Арутюнянa - это развевающийся над крепостью белый флаг
|Незаконная практика избрания члена ВСС полна негативных вызовов для государства - заявление
|Омбудсмен Армении представила внеочередной доклад о нарушениях прав человека в результате азербайджанской агрессии в направлении Ерасха
|Эдмон Марукян: держитесь подальше от людей, борющихся в Арцахе за свои права
|МВД Арцаха опровергает информацию о поставках гуманитарного груза из Азербайджана в Аскеран при посредничестве Красного Креста
|Оппозиционер: Турки на примере Арцаха наглядно демонстрируют какой будет "дружба" с ними
|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
|Байрамов продолжает навязывать азербайджанскую интерпретацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября, для оправдания осады Арцаха
|Президент Арцаха призвал все мировое армянство к борьбе за недопущение этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Суд отклонил ходатайство об аресте Виталия Баласаняна
|Замглавы МИД РФ переговорил с послом Азербайджана после резонансных заявлений официального Баку в адрес Москвы
|В РАУ избрали новый Ученый совет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване состоялись очередные политконсультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Германии
|Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы
|В Ереванском ботаническом саду открылся Центр экологического образования
|Рубен Рубинян рассказал Матиасу Лютенбергу о гуманитарном кризисе вокруг Арцаха из- за действий Азербайджана
|Экспертная комиссия НАН РА дала отрицательное заключение относительно дополнительных попусков воды из Севана
|Ереван: Азербайджан обязан принять все меры для обеспечения безопасного прохода через Кашатагский коридор
|<Золотой абрикос> удостоил филиппинского режиссера Лава Диаса <Параджановским талером>
|1 серебряная и 4 бронзовые медали: Школьники из Армении приняли участие в Международной олимпиаде по физике в Токио
|Закрытие ХХ кинофестиваля <Золотой абрикос> - как стартовая точка
|Участники акции в поддержку Арцаха от Ереванского офиса ООН шествием направились к зданию посольства России в РА
|Российский эксперт: я не верю в будущее проживающих в Карабахе армян
|В Ереване проходит акция протеста против безразличного отношения международного сообщества к проблеме Арцаха
|Оппозиционер: Тезис "Cдадим Арцах, чтобы сохранить Армению" является самым большим фарсом этого правительства
|Мнение: Заявлением МИД России от 15 июля Москва снимает с себя ответственность за территориальные уступки со стороны Армении
|Решение ЕСПЧ должно быть выполнено Азербайджаном - офис представителя Армении
|Вице-мэр Еревана: с нынешним качеством приобретенной мусороуборочной техники далеко не уедешь
|Более 470 европейских НПО обратились к лидерам Европейских структур с призывом предпринять немедленные шаги для прекращения незаконной блокады Арцаха
|В Брюсселе обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|Татоян: В "погоне за собственным креслом" власти Армении не реализовали важные международные механизмы, упустили исключительные возможности
|Джонатан Лакот поздравил армян с Вардаваром, и коснулся блокады Арцаха
|Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Республики Таджикистан
|Температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в Сюнике и Гегаркунике
|Москва обвинила Ереван в отклонении от сути трёхсторонних договоренностей и призвала Баку разблокировать коридор
|Аветик Чалабян: за две недели удалось собрать 25 тысяч подписей
|Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении мирных жителей, выполнявших работы в селе Неркин Сзнек Аскеранского района
|Читать больше
АрмИнфо.Различные представители армянской власти доказывали с трибуны Национального собрания, что у Арцаха есть будущее в составе Азербайджана, говорили о необходимости дружбы с турками, а теперь те же турки наглядно показывают, как эта "дружба" будет проявляться . Об этом заявил депутат парламента РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.
"Конечно, пашиняновскому правительству не особо интересно, как наши соотечественники влачат свое существование в Арцахе или решают минимальные проблемы физического существования, главное, что они у власти, животы сыты, карманы полны", - отметил политик.
Страны-посредники, поощряющие передачу Арцаха, продолжил Абрамян, вероятно, уже удовлетворены, поскольку являются участниками политики геноцида Азербайджана, заявляя о возможности того, чтобы арцахцы жили в безопасности в Азербайджане.
"Что же касается того, что Араик Арутюнян устроил сидячую забастовку перед резиденцией президента, то здесь следует осуществлять антикризисное управление, а не создавать фон для проявления жалости к народу Арцаха.
Я понимаю, что ситуация в Арцахе приобретает крайние проявления, есть также потребность посылать эмоциональные послания международному сообществу, но делать это нужно по-другому", - отметил он.
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается становиться средой для обхода санкций
|МИД Армении: Пришло время продолжить переговоры с Турцией о нормализации отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Лидер партии <Единая Родина>: Арцах должен рассчитывать только на себя
|Единственная армянская церковь в Туркменистане нуждается в реконструкции
|Митингующие у Посольства Франции: <Мы призываем применить действенные шаги для деблокады Арцаха и оказать правовое содействие Арцаху в вопросе самоопределения>
|В Европарламенте признали факт подкупа Азербайджаном членов ПАСЕ
|Сирушо о процессах вокруг семьи Кочаряна: <У меня уже имунитет>
|Андрей Ковачев: Все незаконные КПП с дороги, соединяющей Арцах с Арменией, должны быть удалены
|Европейская сторона передалa МВД Армении 4 беспилотника
|Первый Омбудсмен Армении: ООН не имеет никаких инструментариев для признания границ
|Правозащитник: Единственной мишенью акции протеста арцахцев должна быть власть в Армении во главе с Николом Пашиняном
|Европарламент вновь призвал Турцию признать Геноцид армян и обеспечить защиту армянского культурного наследия
|Центр оценки и тестирования: Более всего в Армении востребованы профессии в области медицины, экономики и юриспруденции, самый низкий спрос - сельское хозяйство, строительство, промышленность
|Политолог: Алиев организовал блокаду Арцаха при поддержке Запада
|Омбудсмен РА: любые проявления языка ненависти должны быть исключены из публичных выступлений
|НПО Арцаха осудили и назвали неприемлемым заявление Шарля Мишеля по итогам Брюссельской встречи с Пашиняном и Алиевым
|Телеканалы Армении требуют прекратить отключения вещаний из-за долгов
|В Армении выявлены случаи хищений в особо крупном размере со стороны должностных лиц Министерства обороны РА
|Арарат Мирзоян: Армения ожидает действенных шагов международных акторов, и особенно Совета безопасности ООН для деблокады Лачинского коридора
|С 18 июля общественный транспорт в Степанакерте переходит на режим строго ограниченной работы
|Мнение: каждая секунда сидячей забастовки Арутюнянa - это развевающийся над крепостью белый флаг
|Незаконная практика избрания члена ВСС полна негативных вызовов для государства - заявление
|Омбудсмен Армении представила внеочередной доклад о нарушениях прав человека в результате азербайджанской агрессии в направлении Ерасха
|Эдмон Марукян: держитесь подальше от людей, борющихся в Арцахе за свои права
|МВД Арцаха опровергает информацию о поставках гуманитарного груза из Азербайджана в Аскеран при посредничестве Красного Креста
|Оппозиционер: Турки на примере Арцаха наглядно демонстрируют какой будет "дружба" с ними
|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
|Байрамов продолжает навязывать азербайджанскую интерпретацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября, для оправдания осады Арцаха
|Президент Арцаха призвал все мировое армянство к борьбе за недопущение этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Суд отклонил ходатайство об аресте Виталия Баласаняна
|Замглавы МИД РФ переговорил с послом Азербайджана после резонансных заявлений официального Баку в адрес Москвы
|В РАУ избрали новый Ученый совет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване состоялись очередные политконсультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Германии
|Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы
|В Ереванском ботаническом саду открылся Центр экологического образования
|Рубен Рубинян рассказал Матиасу Лютенбергу о гуманитарном кризисе вокруг Арцаха из- за действий Азербайджана
|Экспертная комиссия НАН РА дала отрицательное заключение относительно дополнительных попусков воды из Севана
|Ереван: Азербайджан обязан принять все меры для обеспечения безопасного прохода через Кашатагский коридор
|<Золотой абрикос> удостоил филиппинского режиссера Лава Диаса <Параджановским талером>
|1 серебряная и 4 бронзовые медали: Школьники из Армении приняли участие в Международной олимпиаде по физике в Токио
|Закрытие ХХ кинофестиваля <Золотой абрикос> - как стартовая точка
|Участники акции в поддержку Арцаха от Ереванского офиса ООН шествием направились к зданию посольства России в РА
|Российский эксперт: я не верю в будущее проживающих в Карабахе армян
|В Ереване проходит акция протеста против безразличного отношения международного сообщества к проблеме Арцаха
|Оппозиционер: Тезис "Cдадим Арцах, чтобы сохранить Армению" является самым большим фарсом этого правительства
|Мнение: Заявлением МИД России от 15 июля Москва снимает с себя ответственность за территориальные уступки со стороны Армении
|Решение ЕСПЧ должно быть выполнено Азербайджаном - офис представителя Армении
|Вице-мэр Еревана: с нынешним качеством приобретенной мусороуборочной техники далеко не уедешь
|Более 470 европейских НПО обратились к лидерам Европейских структур с призывом предпринять немедленные шаги для прекращения незаконной блокады Арцаха
|В Брюсселе обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|Татоян: В "погоне за собственным креслом" власти Армении не реализовали важные международные механизмы, упустили исключительные возможности
|Джонатан Лакот поздравил армян с Вардаваром, и коснулся блокады Арцаха
|Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Республики Таджикистан
|Температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в Сюнике и Гегаркунике
|Москва обвинила Ереван в отклонении от сути трёхсторонних договоренностей и призвала Баку разблокировать коридор
|Аветик Чалабян: за две недели удалось собрать 25 тысяч подписей
|Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении мирных жителей, выполнявших работы в селе Неркин Сзнек Аскеранского района
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
|С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ
|В Армении создается новое движение <Мать Армения>