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 Вторник, 18 Июля 2023 12:06
Марианна Мкртчян

Оппозиционер: Турки на примере Арцаха наглядно демонстрируют какой будет "дружба" с ними

Оппозиционер: Турки на примере Арцаха наглядно демонстрируют какой будет "дружба" с ними

АрмИнфо.Различные представители армянской власти доказывали с трибуны Национального собрания, что у Арцаха есть будущее в составе Азербайджана, говорили о необходимости дружбы с турками, а теперь те же турки наглядно показывают, как эта "дружба" будет проявляться . Об этом заявил депутат парламента РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Конечно, пашиняновскому правительству не особо интересно, как наши соотечественники влачат свое существование в Арцахе или решают минимальные проблемы физического существования, главное, что они у власти, животы сыты, карманы полны", - отметил политик.

Страны-посредники, поощряющие передачу Арцаха, продолжил Абрамян, вероятно, уже удовлетворены, поскольку являются участниками политики геноцида Азербайджана, заявляя о возможности  того, чтобы арцахцы жили в безопасности в Азербайджане.

"Что же касается того, что Араик Арутюнян устроил сидячую забастовку перед резиденцией президента, то здесь следует осуществлять антикризисное управление, а не создавать фон для проявления жалости к народу Арцаха.

Я понимаю, что ситуация в Арцахе приобретает крайние проявления, есть также потребность посылать эмоциональные послания международному сообществу, но делать это нужно по-другому", - отметил он.  

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