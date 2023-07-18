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 Вторник, 18 Июля 2023 10:19
Марианна Мкртчян

Байрамов продолжает навязывать азербайджанскую интерпретацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября, для оправдания осады Арцаха

Байрамов продолжает навязывать азербайджанскую интерпретацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября, для оправдания осады Арцаха

АрмИнфо. Глав МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая копии верительных грамот новоназначенного посла Российской Федерации в АР Михаила Евдокимова, продолжил свою интерпретацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, не имеющих ничего общего с реальностью, для оправдания осады Арцаха.

Согласно МИД АР, в ходе встречи была подчеркнута важность развития отношений между Азербайджаном и Россией в рамках двусторонних и

многосторонних договоров, в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

Затем состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе, азербайджано-армянскому мирному процессу, а также вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

Было отмечено, что в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, две страны строят свои отношения на принципах независимости, взаимного уважения государственного суверенитета, территориальной целостности.

При этом Байрамов отметил, что "интерпретация территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на основе позиции армянской стороны, не соответствует указанным рамкам", позабыв, что это международная интерпретация, а не армянская.

Затем, Байрамов по традиции стал заверять, что разговоры о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе не соответствуют действительности, отрицая факт 7-месячой блокады Нагорно-Карабахской Республики. Но, и на этом он не остановился, теперь уже заверяя "о законности" установки КПП на единственной дороге, соединяющей Арцах с Арменией, позабыв, что пот трехсторонним заявлением от 9 ноября стоит подпись Алиева, где он обязывается обеспечивать бесперебойность работы Кашатагского  (Лачинского) коридора.  Байрамов также запамятовал, что в этом коридоре азербайджанских войск не должно быть и во все! Затем, он начал вновь нести нелепицу по части провоза якобы военных грузов и мин, хотя в трехстороннем заявлении вообще не указывалось о том, что можно провозить и что нельзя по этому коридору.

Байрамов в очередной раз заявил, что "для удовлетворения потребностей армянских жителей возможно использование дороги Агдам-Степанакерт", правда не разъяснил, почему армяне Арцаха должны отказываться от международно признанного маршрута Ереван-Степанакерт, и надеяться на какой-то маршрут Агдам-Степанакерт.

"Что касается вопроса права и безопасности армянских жителей, отмеченного МИД РФ, было подчеркнуто, что этот вопрос будет решен в рамках национального законодательства Азербайджана и с этой целью существует инициатива диалога с армянскими жителями", - заявил цинично Байрамов, позабыв, что народ Арцаха самоопределился еще в 1991 году, и не имеет никакого отношения к АР.

Кроме того, сегодня стало известно, что Азербайджан продолжает незаконное заселение Бердзорского района, и туда было перемещено еще 18 семей. Данный шаг АР также идет в разрез с трехсторонними договоренностями. 

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