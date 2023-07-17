Понедельник, 17 Июля 2023 20:47

АрмИнфо. Суд НКР отклонил ходатайство об аресте экс-секретаря Совета безопасности НКР, героя Арцаха Виталия Баласаняна. Об этом сообщил его адвокат Рафаэль Мартиросян.

При этом он подчеркнул, что Баласанян отпущен на свободу и продолжит лечение, в связи с проблемами со здоровьем.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 14 июля Баласанян вместе с сыном и племянником был задержан сотрудниками правоохранительных органов за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 337 УК Арцаха. Тогда же его адвокат Рафаэль Мартиросян сообщил, что на теле его подзащитного множество травм. А уже 15 июля сообщалось, что Баласанян госпитализирован из-за проблем с сердцем.