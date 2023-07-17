Понедельник, 17 Июля 2023 20:46

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы на втсрече 17 июля обсудили ситуацию на Южном Кавказе, процесс примирения Баку и Еревана.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, с российской стороны подтверждена необходимость полного и немедленного разблокирования Кашатагского (Лачинского) коридора, возобновления транспортного сообщения по нему в обоих направлениях в соответствии с трехсторонним Заявлением от 9 ноября 2020г., а также создания условий для нормального жизнеобеспечения Нагорного Карабаха.

"В связи с некорректными комментариями МИД Азербайджана относительно заявления МИД России от 15 июля с.г. подчеркнуто, что Российская Федерация всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджанской Республики, всецело привержена духу и букве двусторонней Декларации о союзническом взаимодействии.

В то же время это не отменяет задачу комплексного продвижения процесса армяно- азербайджанской нормализации, решения всех стоящих на повестке дня вопросов, включая обеспечение прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, исключительно мирными политико-дипломатическими методами", - подчеркнули в МИД РФ.

Российская сторона подтвердила готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве для подписания упомянутого документа.

"Встреча прошла во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере", - резюмировали в российском МИД.

Ранее, как уже сообщало АрмИнфо, 15 июля МИД России выступил с заявлением, в котором обвинил Ереван в отклонении от сути трёхсторонних договоренностей и призвала Баку разблокировать единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. При этом в МИД РФ заявили о готовности в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа.

В МИД Армении сегодня заявили, что не получали от российской стороны предложения о проведении встречи в Москве.

Добавим, что в МИД АР реагируя на заявление Москвы, отметили, что оно "вызывает недоумение и разочарование и не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабах".

В Баку посчитали "недопустимым интерпретацию российским МИД территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в контексте факта признания Карабаха составной частью Азербайджана премьер-министром Армении".

В заявлении отмечается, что азербайджанская сторона предпринимает практические шаги, направленные на продвижение мирного договора между Баку и Ереваном и всегда демонстрировала приверженность трехсторонним заявлениям, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Россией. С тем же цинизмом в Баку обвинили РМК в невыполнении договоренностей трехсторонних заявлений, которые якобы нарушаются Ереваном и назвал необоснованными "попытки политизировать вопрос создания КПП на единственной дороге, соединяющей Арцах с Арменией и утверждения о возникновении в регионе напряженной гуманитарной ситуации".