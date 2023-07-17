Понедельник, 17 Июля 2023 20:45

АрмИнфо. В Российско-Армянском (Славянском) университете состоялось Общее собрание (конференция) всех категорий работников и студентов с повесткой дня избрания нового состава Ученого совета РАУ. На собрании присутствовало 276 делегатов, отобранных из различных структурных подразделений университета, профессорско-преподавательского состава и студентов.

Как сообщает пресс-служба Университета, в июне текущего года по предложению армянских и российских соучредителей РАУ и после произошедших структурных изменений, действующий Ученый совет принял решение провести университетскую конференцию для избрания нового состава Ученого совета университета.

Согласно уставу Университета, в состав Ученого совета по должности входят ректор, проректоры и директора институтов РАУ, а почетные члены избираются Ученым советом. Остальные члены Ученого совета РАУ избираются Конференцией Университета тайным голосованием.

В результате закрытого тайного голосования, проведенного на указанной конференции, все кандидаты, выдвинутые большинством голосов "за", были избраны в новый состав Ученого совета РАУ.

Отметим, что Эвард Сандоян был избран главой РАУ в результате тайного голосования на Общем собрании Университета в мае с.г. 216 голосами "за" и 147 "против". Согласно утвержденному порядку, кандидатуру ректора должны были утвердить также соучредители университета из Армении и России. Это было сделано в Июне текущего года.

10 апреля ректор РАУ Армен Дарбинян, занимающий эту должность свыше 21 года, сообщил, что решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый пятилетний срок, так как "не заручился должной поддержкой правительств России и Армении".