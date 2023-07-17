|Мнение: каждая секунда сидячей забастовки Арутюнянa - это развевающийся над крепостью белый флаг
|Незаконная практика избрания члена ВСС полна негативных вызовов для государства - заявление
|Омбудсмен Армении представила внеочередной доклад о нарушениях прав человека в результате азербайджанской агрессии в направлении Ерасха
|Эдмон Марукян: держитесь подальше от людей, борющихся в Арцахе за свои права
|МВД Арцаха опровергает информацию о поставках гуманитарного груза из Азербайджана в Аскеран при посредничестве Красного Креста
|Оппозиционер: Турки на примере Арцаха наглядно демонстрируют какой будет "дружба" с ними
|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
|Байрамов продолжает навязывать азербайджанскую интерпретацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября, для оправдания осады Арцаха
|Президент Арцаха призвал все мировое армянство к борьбе за недопущение этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Суд отклонил ходатайство об аресте Виталия Баласаняна
|Замглавы МИД РФ переговорил с послом Азербайджана после резонансных заявлений официального Баку в адрес Москвы
|В РАУ избрали новый Ученый совет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване состоялись очередные политконсультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Германии
|Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы
|В Ереванском ботаническом саду открылся Центр экологического образования
|Рубен Рубинян рассказал Матиасу Лютенбергу о гуманитарном кризисе вокруг Арцаха из- за действий Азербайджана
|Экспертная комиссия НАН РА дала отрицательное заключение относительно дополнительных попусков воды из Севана
|Ереван: Азербайджан обязан принять все меры для обеспечения безопасного прохода через Кашатагский коридор
|<Золотой абрикос> удостоил филиппинского режиссера Лава Диаса <Параджановским талером>
|1 серебряная и 4 бронзовые медали: Школьники из Армении приняли участие в Международной олимпиаде по физике в Токио
|Закрытие ХХ кинофестиваля <Золотой абрикос> - как стартовая точка
|Участники акции в поддержку Арцаха от Ереванского офиса ООН шествием направились к зданию посольства России в РА
|Российский эксперт: я не верю в будущее проживающих в Карабахе армян
|В Ереване проходит акция протеста против безразличного отношения международного сообщества к проблеме Арцаха
|Оппозиционер: Тезис "Cдадим Арцах, чтобы сохранить Армению" является самым большим фарсом этого правительства
|Мнение: Заявлением МИД России от 15 июля Москва снимает с себя ответственность за территориальные уступки со стороны Армении
|Решение ЕСПЧ должно быть выполнено Азербайджаном - офис представителя Армении
|Вице-мэр Еревана: с нынешним качеством приобретенной мусороуборочной техники далеко не уедешь
|Более 470 европейских НПО обратились к лидерам Европейских структур с призывом предпринять немедленные шаги для прекращения незаконной блокады Арцаха
|В Брюсселе обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|Татоян: В "погоне за собственным креслом" власти Армении не реализовали важные международные механизмы, упустили исключительные возможности
|Джонатан Лакот поздравил армян с Вардаваром, и коснулся блокады Арцаха
|Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Республики Таджикистан
|Температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в Сюнике и Гегаркунике
|Москва обвинила Ереван в отклонении от сути трёхсторонних договоренностей и призвала Баку разблокировать коридор
|Аветик Чалабян: за две недели удалось собрать 25 тысяч подписей
|Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении мирных жителей, выполнявших работы в селе Неркин Сзнек Аскеранского района
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию Баку
|Открыть гуманитарный воздушный коридор в Арцах. Заявление Общественного движения <Фронт безопасности и развития Арцаха>
|Температура воздуха в Армении повысится на 3- 5 градусов
|Алиев заявил об эффективности Брюссельского формата
|Подразделения ВС Азербайджана вновь обстреляли позиции армянской армии
|Перед офисом ООН в Ереване прошла акция зажжения свечей в память о детях, погибших в Мартакертском районе Арцаха
|Комитет Сената США поддержал кандидатуру Либби на пост посла в Азербайджане
|СМИ: Виталий Баласанян госпитализирован
|Арарат Мирзоян представил главе группы дружбы Португалия-Армения гуманитарную ситуацию в Арцахе в условиях азербайджанской блокады
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению были перевезены 11 больных вместе с сопровождающими
|Пашинян отправился с рабочим визитом в Брюссель
|Ардшинбанк признан лучшим банком Армении в 2023 году по версии журнала Euromoney
|Президент GeoProMining поздравил работников горнорудной отрасли с Днем горняка и металлурга и с 70-летием основания ЗММК
|Глава МИД Армении обсудил вопросы региональной безопасности с председателем Ассамблеи Португалии
|Вице-премьер Армении призвал ЮНИСЕФ более активно работать в Арцахе в направлении защиты прав детей
|В результате блокады экономике Арцаха нанесен ущерб в $409 млн
|Freedom Broker наградит команду лучшего короткометражного кино в рамках фестиваля <Золотой абрикос>
|Жерар Ларше призвал ускорить поставки Францией оборонительного оружия Армении для обеспечения ее безопасности
|У второго президента Армении конфискуют имущество
|Госминистр Арцаха рассказал об итогах переговоров с командованием РМК
|Читать больше
АрмИнфо. В Российско-Армянском (Славянском) университете состоялось Общее собрание (конференция) всех категорий работников и студентов с повесткой дня избрания нового состава Ученого совета РАУ. На собрании присутствовало 276 делегатов, отобранных из различных структурных подразделений университета, профессорско-преподавательского состава и студентов.
Как сообщает пресс-служба Университета, в июне текущего года по предложению армянских и российских соучредителей РАУ и после произошедших структурных изменений, действующий Ученый совет принял решение провести университетскую конференцию для избрания нового состава Ученого совета университета.
Согласно уставу Университета, в состав Ученого совета по должности входят ректор, проректоры и директора институтов РАУ, а почетные члены избираются Ученым советом. Остальные члены Ученого совета РАУ избираются Конференцией Университета тайным голосованием.
В результате закрытого тайного голосования, проведенного на указанной конференции, все кандидаты, выдвинутые большинством голосов "за", были избраны в новый состав Ученого совета РАУ.
Отметим, что Эвард Сандоян был избран главой РАУ в результате тайного голосования на Общем собрании Университета в мае с.г. 216 голосами "за" и 147 "против". Согласно утвержденному порядку, кандидатуру ректора должны были утвердить также соучредители университета из Армении и России. Это было сделано в Июне текущего года.
10 апреля ректор РАУ Армен Дарбинян, занимающий эту должность свыше 21 года, сообщил, что решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый пятилетний срок, так как "не заручился должной поддержкой правительств России и Армении".
|Мнение: каждая секунда сидячей забастовки Арутюнянa - это развевающийся над крепостью белый флаг
|Незаконная практика избрания члена ВСС полна негативных вызовов для государства - заявление
|Омбудсмен Армении представила внеочередной доклад о нарушениях прав человека в результате азербайджанской агрессии в направлении Ерасха
|Эдмон Марукян: держитесь подальше от людей, борющихся в Арцахе за свои права
|МВД Арцаха опровергает информацию о поставках гуманитарного груза из Азербайджана в Аскеран при посредничестве Красного Креста
|Оппозиционер: Турки на примере Арцаха наглядно демонстрируют какой будет "дружба" с ними
|Минобороны Армении обвинило вражескую сторону в распространении дезинформации
|Байрамов продолжает навязывать азербайджанскую интерпретацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября, для оправдания осады Арцаха
|Президент Арцаха призвал все мировое армянство к борьбе за недопущение этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Суд отклонил ходатайство об аресте Виталия Баласаняна
|Замглавы МИД РФ переговорил с послом Азербайджана после резонансных заявлений официального Баку в адрес Москвы
|В РАУ избрали новый Ученый совет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Ереване состоялись очередные политконсультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Германии
|Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы
|В Ереванском ботаническом саду открылся Центр экологического образования
|Рубен Рубинян рассказал Матиасу Лютенбергу о гуманитарном кризисе вокруг Арцаха из- за действий Азербайджана
|Экспертная комиссия НАН РА дала отрицательное заключение относительно дополнительных попусков воды из Севана
|Ереван: Азербайджан обязан принять все меры для обеспечения безопасного прохода через Кашатагский коридор
|<Золотой абрикос> удостоил филиппинского режиссера Лава Диаса <Параджановским талером>
|1 серебряная и 4 бронзовые медали: Школьники из Армении приняли участие в Международной олимпиаде по физике в Токио
|Закрытие ХХ кинофестиваля <Золотой абрикос> - как стартовая точка
|Участники акции в поддержку Арцаха от Ереванского офиса ООН шествием направились к зданию посольства России в РА
|Российский эксперт: я не верю в будущее проживающих в Карабахе армян
|В Ереване проходит акция протеста против безразличного отношения международного сообщества к проблеме Арцаха
|Оппозиционер: Тезис "Cдадим Арцах, чтобы сохранить Армению" является самым большим фарсом этого правительства
|Мнение: Заявлением МИД России от 15 июля Москва снимает с себя ответственность за территориальные уступки со стороны Армении
|Решение ЕСПЧ должно быть выполнено Азербайджаном - офис представителя Армении
|Вице-мэр Еревана: с нынешним качеством приобретенной мусороуборочной техники далеко не уедешь
|Более 470 европейских НПО обратились к лидерам Европейских структур с призывом предпринять немедленные шаги для прекращения незаконной блокады Арцаха
|В Брюсселе обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|Татоян: В "погоне за собственным креслом" власти Армении не реализовали важные международные механизмы, упустили исключительные возможности
|Джонатан Лакот поздравил армян с Вардаваром, и коснулся блокады Арцаха
|Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Республики Таджикистан
|Температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в Сюнике и Гегаркунике
|Москва обвинила Ереван в отклонении от сути трёхсторонних договоренностей и призвала Баку разблокировать коридор
|Аветик Чалабян: за две недели удалось собрать 25 тысяч подписей
|Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении мирных жителей, выполнявших работы в селе Неркин Сзнек Аскеранского района
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию Баку
|Открыть гуманитарный воздушный коридор в Арцах. Заявление Общественного движения <Фронт безопасности и развития Арцаха>
|Температура воздуха в Армении повысится на 3- 5 градусов
|Алиев заявил об эффективности Брюссельского формата
|Подразделения ВС Азербайджана вновь обстреляли позиции армянской армии
|Перед офисом ООН в Ереване прошла акция зажжения свечей в память о детях, погибших в Мартакертском районе Арцаха
|Комитет Сената США поддержал кандидатуру Либби на пост посла в Азербайджане
|СМИ: Виталий Баласанян госпитализирован
|Арарат Мирзоян представил главе группы дружбы Португалия-Армения гуманитарную ситуацию в Арцахе в условиях азербайджанской блокады
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению были перевезены 11 больных вместе с сопровождающими
|Пашинян отправился с рабочим визитом в Брюссель
|Ардшинбанк признан лучшим банком Армении в 2023 году по версии журнала Euromoney
|Президент GeoProMining поздравил работников горнорудной отрасли с Днем горняка и металлурга и с 70-летием основания ЗММК
|Глава МИД Армении обсудил вопросы региональной безопасности с председателем Ассамблеи Португалии
|Вице-премьер Армении призвал ЮНИСЕФ более активно работать в Арцахе в направлении защиты прав детей
|В результате блокады экономике Арцаха нанесен ущерб в $409 млн
|Freedom Broker наградит команду лучшего короткометражного кино в рамках фестиваля <Золотой абрикос>
|Жерар Ларше призвал ускорить поставки Францией оборонительного оружия Армении для обеспечения ее безопасности
|У второго президента Армении конфискуют имущество
|Госминистр Арцаха рассказал об итогах переговоров с командованием РМК
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
|С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ
|В Армении создается новое движение <Мать Армения>