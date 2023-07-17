Понедельник, 17 Июля 2023 20:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 5, 7, 9, 9/1 на улице Маиси 9, частные дома на 2-ой улице Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 8, 10, 10/4, 12 на переходе Атояна;

11:00-17:00 Национальная Галерея, родильный дом N2 (односторонне), абоненты-жильцы жилого дома 27 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10-14 на улице Адонца, жилые дома 2/1, 2/2 на улице Агароняна, Дворец Пионеров, жилой дом 5 на улице Г. Нерсисяна, жилые дома 24/15, 2/4 на пр. Азатутяна, жилой дом 63 /подъезды 1-12/ на пр. Комитаса, жилые дома 4-7 на 2-ом переулке Фучика, абоненты-жильцы жилых домов 25, 27 на улице Маргаряна, улица Варужана, абоненты-жильцы улицы Вантяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Апага, Аракс, Лусагюх и Джрарпи;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Аргаванд и Арбат;

10:00-13:00 частично села Армаш и Таперакан;

10:00-16:00 частично кварталы 2, “Каяран”, “Нор” в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис;

11:30-13:30 частично село Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 село Гндеваз, частично село Кечут; птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, тоннель “Арпа-Севан”, абонент (не являющийся жильцом) “Арскар”;

11:00-12:30 частично село Мартирос;

11:00-13:00 частично село Ринд;

в Котайкской области:

10:00-13:00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен, песчаные рудники Джрабера;

11:00-14:00 ООО “Тамара ев Ани”, прилегающие к городу Егвард и к селу Зовуни”, производственный кооператив “Бюрех”, собственники “Л. Мкртчян”, “А. Асатрян”, “Н. Мурадян”, “С. Погосян”, “Т. Акобян”, “Нахшин”, “Воске Кат”, ОАО “Берриутюн”, собственник “В. Есаян”, ООО ‘Ерамар”, собственники “Г. Плавчян”, “С. Геворгян”, ООО ‘Гндасар”, “Семур энд Ко”, воинская часть, ООО “Гана Григ”, ООО “Агросервис”, “Эклипс”, “Армбери”, “Ширин Калашян”, садоводческая компания “Наири”;

12։30-16։00 община Фантан, садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочная станция “Кар-Кор”, “А. Харатян”, “Аэронавигация”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

13։00-15։30 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Шшхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”;

13։00-16։30 микрорайоны 1-5, жилые дома 13-26 на улице Саят-Нова, жилые дома 1-15 на улице Абовяна, 180-187 на улице Наирян, частные дома 2-4 на улице С. Севанеци, 170-238 на улице Чаренца, 3-24 на улице Комитаса, бывший хлебный завод в Микро, почтовое отделение “Айпост”, “Телеком Армения”, учебно-производственная база, табачный завод, военная полиция, отдел СНБ, компании '' Банк ВТБ (Армения)'', ''Акба банк'', телестудия ''Севан'', детский сад ''Галик'' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

15:00-17:00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”;

16։00-13։00 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”; национальный парк “Севан”, ЧП ‘Хачатрян Саарон”;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Торосгюх, Арпени, Гоговит, Цогамарг и прилегающие абоненты в Ашоцком регионе;

в Тавушской области:

10:00-13:00 села Айгедзор, Арцаберд, Чинари, прилегающие сотовые станции и абоненты (не являющиеся жильцами)

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 13, 15, 17 на 1-ом переулке Фучика, жилые дома 14, 24 на улице Фучика, абоненты-жильцы жилых домов 4, 15, 17, 19, 23 на улице Маргаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Шаумяна 12, улица Варужана, абоненты-жильцы улицы Шрджанаин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы улиц Силикяна 5, 7, 11, 12, 13 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 2-ой улице Авана, частные дома 2, 2а, 3, 4, 64, 80-83, 86а, 89-96 на 7-ой улице Авана, частные дома на 2-ом и 3-ем переулках 7-ой улицы Авана, частные дома на улице А. Шагиняна, на 5-ом переулке улицы А. Шагиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице А. Шагиняна, жилые дома 20, 20/2, 22/1, 22/2, 20/3 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице С. Зоравара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 12, 14, 16, 18 на проходе Атояна, жилые дома 78/1, 78/2 на улице Азатамартикнери;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилого дома 27 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 67-105 на улице Айгестана 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 7-227 на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 25-29 на улице Сундукяна, жилые дома 22-24 на улице Гр. Кочара, частные дома 17/5-19/6 на пр. Комитаса, частный дом 28 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 30, 30А и частные дома 1-28, 34/8, 22/6, 22/5 на улице Улнеци, жилой дом 1 на пр. Азатутяна, частные дома 3-21 на 35-ой улице Арабкира, 1А, 3/2 на 37-ой улице, 1-10 на 38-ой улице, 1А-16 на 39-ой улице, 16-19 на 45-ой улице, частные дома 22-51/1 на улице Н. Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленци, 1-7 на улице Барбюса;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично села Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат и село Агарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Айнтап, Нор Харберд, Аргаванд, Геганист, Гетап;

11:30-13:30 частично село Дитак;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:30 села Азатек, Заритап, Зедеа, Пор;

11:00-13:00 частично село Ринд;

в Котайкской области:

10:00-11։00 частные дома Джрвежа и частично частные дома Дзорахбюра, жилые дома 3-50, 104-115, 201-264 в кв. “Микрошрджан”, здания школ NN10, 11, ясли-детский сад N12, компания “Аракелутюн Айастан”, суд, центр занятости молодежи “ЕМУК” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։00 садоводческая компания “Бжни”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” центр занятости молодежи в общине Бжни;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, станции компаний “Тим Телеком”, “Юком”;

13։00-16։30 улицы Спандаряна, Исаакяна полностью, жилой дом 6 на улице Горцаранаин, квартал “Черемушка”, частные дома на улицах Шаумяна, Кармир Банаки, жилые дома 30-65 на улице Налбандяна, жилые дома 168-181 на улице Наирян, жилые дома 1-5 на улице Шинарарнери, 5-11 на улице Саят-Нова, жилой дом 15 на улице Сюняц, 1, 2 на улице Горцаранаин, мэрия, компания “Юнибанк”, военный комиссариат, медицинский центр, основная школа им. Месропа Маштоца N1 в Севане, школа N4, ЧП “Эс Компани”, “Мецепасар”, ‘Голд Мастер”, “Г. Асатрян”, “Г. Санеян”, ООО “Телемак Газ”, ЧП “Граик Гукасян, насосная станция сточных вод в Микро, салон торжеств “Г. Никогосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Лорийской области:

10:00-12:00 квартал “Дзахапня” в городе Степанаван;

11:00-15:00 села Шнух, Тегут, Каркоп;

11:00-17:00 квартал “Тарон-2”, поселок “Энергетиков” в городе Ванадзор; села Базум, Азнвадзор, Арчут, станция “Арчут” и “Разрушенная церковь”.