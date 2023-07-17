Понедельник, 17 Июля 2023 20:00

АрмИнфо.В Ереване состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Германии. С армянской стороны консультации провел заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян, с немецкой стороны - политический директор МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Лютенберг.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе консультаций стороны подчеркнули беспрецедентную активизацию отношений между Арменией и Германией в текущем году, с учетом двусторонних визитов на высоком уровне и расширения сотрудничества в различных сферах.

Обсуждалось последовательное развитие отношений как на двусторонней, так и на многосторонней площадках. Была особо подчеркнуто сотрудничество в политической, экономической, образовательной, культурной, межпарламентской и децентрализованной сферах.

Ованнисян коснулся вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, подчеркнул необходимость устранения незаконной блокады Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора и исключения угрозы применения силы.

Матиасу Лютенбергу также был представлен процесс урегулирования армяно- азербайджанских отношений, ситуация с безопасностью в регионе и усилия Армении по установлению мира.