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 Понедельник, 17 Июля 2023 19:58
Марианна Мкртчян

Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы

Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы

АрмИнфо.Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД России Григорий Карасин отреагировал на обвинения, звучащие из Азербайджана в адрес Москвы.

"Не могу не отреагировать на недружественные высказывания депутата Милли Меджлиса Азербайджана Гудрата Гасангулиева. В ответ на заявление МИД России от 15 июля с.г. он утверждает, будто "Россия не хочет мира на Южном Кавказе и заинтересована в продолжении кровавого конфликта между азербайджанским и армянским народами".  Парламентарий даже позволил себе назвать нашу страну "ненадежной и кровожадной" и потребовал вывода Российского миротворческого контингента.

Надеюсь, что такие антироссийские выпады не отражают официальную позицию Баку.  Было бы важным оценить их и в азербайджанском парламенте", - подчеркнул Карасин.

В этом ключе он напомнил азербайджанскому депутату, что на всех этапах нагорно- карабахского конфликта во многом благодаря усилиям Российской Федерации удавалось останавливать боевые действия, усаживать стороны за стол переговоров и достигать компромиссов.

"Осенью 2020 г. при личном посредничестве Президента В.В. Путина было прекращено кровопролитие в регионе. При участии Москвы

выработаны трехсторонние договоренности на высшем уровне, которые составляют основу армяно-азербайджанской нормализации.

Размещенные по решению лидеров России, Азербайджана и Армении российские миротворцы принесли мир в Карабах, помогают решать первоочередные гуманитарные и социально-экономические задачи. Приведу лишь один факт: с ноября 2020 г.  контингентом разминировано свыше 2,5 тыс га территории, в том числе почти 700 км дорог. Наши миротворцы дали шанс армянским карабахцам и азербайджанцам разговаривать по мирной повестке. Требования о выводе российского контингента расцениваем как абсолютно безответственные", - подчеркнул он.

При этом Карасин, в целом давая оценку заявлению Гасангулиева, подчеркнул, что оно полностью расходится с духом и содержанием Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г. и не соответствует высокому уровню отношений Баку и Москвы, в том числе по парламентской линии.

"Мы в Совете Федерации готовы к продолжению конструктивного диалога с азербайджанскими коллегами, которых, как мы знаем, абсолютное большинство", - резюмировал Карасин.

Ранее, как уже сообщало АрмИнфо, 15 июля МИД России выступил с заявлением, в котором обвинил Ереван в отклонении от сути трёхсторонних договоренностей и призвала Баку разблокировать единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. При этом в МИД РФ заявили о готовности в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа.

Добавим, что в МИД АР реагируя на заявление Москвы, заверили, что оно "вызывает недоумение и разочарование и не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабах".

В Баку посчитали "недопустимым интерпретацию российским МИД территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в контексте факта признания Карабаха составной частью Азербайджана премьер-министром Армении".

В заявлении отмечается, что азербайджанская сторона предпринимает практические шаги, направленные на продвижение мирного договора между Баку и Ереваном и всегда демонстрировала приверженность трехсторонним заявлениям, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Россией. С тем же цинизмом в Баку обвинили РМК в невыполнении договоренностей трехсторонних заявлений, которые якобы нарушаются Ереваном и назвал необоснованными "попытки политизировать вопрос создания КПП на единственной дороге, соединяющей Арцах с Арменией и утверждения о возникновении в регионе напряженной гуманитарной ситуации".

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