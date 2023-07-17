Понедельник, 17 Июля 2023 19:58

АрмИнфо. Сегодня в Ереванском ботаническом саду Института ботаники имени Армена Тахтаджяна Национальной академии наук Республики Армения состоялось официальное открытие Центра экологического образования.

Согласно, поступившему в АрмИнфо сообщению из Фонда помощи Армении (ФПА), Центр экологического образования создан усилиями Фонда, благодаря щедрости меценатов Ара и Валерия Черчян. "Сегодня у нас двойной праздник. Мы отмечаем 88-летие Ереванского ботанического сада и при поддержке нашего хорошего партнера ФПА открываем Экологический образовательный центр. Эти деревья были посажены 88 лет назад, чтобы дети и школьники могли приходить и гулять в этой среде и получать образование. Помимо экскурсий, нам также нужны были мастер-классы, где наши посетители могли бы приобретать навыки, а для этого нам нужно было помещение, оснащенное необходимым оборудованием. Мы остановились на территории недавно открывшегося ботанического музея, где сегодня открываем Центр" - сказал на открытии Центра директор Института ботаники имени Тахтаджяна НАН Армении Арсен Гаспарян.

Центр оснащен современными, комфортными техническими решениями, что позволит организовать научно-познавательные курсы для школьников из Еревана и регионов, а также организовать летние научные лагеря. "Армянский фонд помощи работает в различных сферах, и образование занимает важное место в портфеле наших программ. Доступное образование - ключ номер один к устойчивому развитию наших детей и общества, и сегодня мы очень рады довести еще одну важную образовательную программу до логического завершения. Мы уверены, что это очень хорошая возможность сделать экообразование доступным для разных слоев нашего общества", - подчеркнул во вступительном слове директор Армянского отделения АРФД Баграт Саргсян. Центр экологического образования также предоставит студентам дополнительную возможность для выполнения своих первых научных работ и установления кооперационных связей с учеными института для дальнейшей совместной работы, а также для проведения встреч по обмену опытом и эколого-просветительских мероприятий.