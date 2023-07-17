Понедельник, 17 Июля 2023 19:57

АрмИнфо.Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян на встрече с политическим директором по вопросам стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Матиасом Лютенбергом рассказал о ситуации с безопасностью на Южном Кавказе и прилагаемых Ереваном усилий по установлению мира. На встрече также присутствовал посол ФРГ в РА Виктор Рихтер.

Как сообщает пресс-служба НС РА, Рубинян коснулся проблем безопасности и гуманитарных вопросов, возникших в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, подчеркнул необходимость открытия указанного коридора, как это предусмотрено имеющими обязательную силу решениями Международного суда ООН.

Он также представил процесс нормализации отношений Армения-Турция.

На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий в полной мере более полугода коридор (использовался лишь для перевозки тяжелобольных граждан и доставки медикаментов, товаров первой необходимости). Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие- то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. С 15 июня текущего года никакие продукты не поступают в Арцах, 120 тысяч граждан стоят на пороге голодной смерти. Всё это происходит в 21-ом веке, на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека. Из Степанакерта уже заявили, что Азербайджан пытается добиться вывода их Арцаха офиса МККК.