Понедельник, 17 Июля 2023 19:56

АрмИнфо. Экспертная комиссия Национальной академии наук Армении (НАН) по охране озера Севан дала отрицательное заключение относительно дополнительных попусков воды из озера Севан, направив его в Водный комитет РА. Об этом сообщает пресс-служба НАН.

В частности, Комиссия предложила исключить превышение норматива водозабора, установленного в размере 170 млн куб.м. , учитывая падение уровня воды в Севане за последние годы и ухудшающееся экологическое состояние озера, обусловленное интенсивным <цветением> озера.

Примечательно, что законопроект был направлен в Комиссию на заключение после одобрения правительством РА, а не заранее. После чего Комиссия созвала внеочередное заседание с участием руководства Водного комитета министерства территориального управления и инфраструктур РА для обсуждения законопроекта.

<Руководствуясь прогнозами <Центра гидрометеорологии и мониторинга>, очевидно, что даже при водозаборе в 170 млн куб.м. годовое изменение уровня озера Севан будет отрицательным. В то же время считаем необходимым отметить, что гидрометеорологические условия июля этого года, по прогнозам, более благоприятны по сравнению с 2022-м> - говорится в сообщении НАН. Согласно источнику, колебания уровня Севана приводят к ухудшению экологического состояния озера. При понижении уровня происходит смешение придонных вод и поверхностных слоев озера. Органические вещества, которые годами накапливались в придонных отложениях, создают благодатную почву для для бурного развития фитопланктона. В этом году на Севане уже началось <цветение>, в озере происходит эвтрофикация. Это, про мнении. Экпертов, окажет негативное влияние, как на биоресурсы озера, так и на социальное положение прибрежных населенных пунктов.

Отметим, что Экспертная комиссия по охране озера Севан НАН РА является независимым и экспертным органом, созданным согласно закону РА <Об озере Севан>. Комиссия осуществляет предварительную и итоговую экспертизу комплексных и годовых программ об озере Севан, а также документов, обосновывающих их выполнение, составляет заключения.

Напомним, что на прошлой неделе Национальное Собрание Армении одобрило законопроект об увеличении попусков воды из озера Севан с действующих 170 млн.куб.м до 240 млн.куб.м. Представляя законопроект в ходе внеочередного заседания 11 июля, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертерян заметил, что подобная необходимость возникла из-за погодных условий, уровня наполненности водных бассейнов и показателей речного стока.

На замечание оппозиционеров о том, что данный законопроект противоречит принятому властями же закону об утверждении объема попусков воды из Севана в объеме 170 млн. куб.м., он возразил, заметив, что новый документ обсуждался с соответствующими структурами на выявление правовых противоречий. <В ранее принятом нами законе есть оговорка <в случае если>, так вот это <если> настало. Мы обсуждали проект с соответствующими структурами - правовых противоречий нет>, - заверил Тертерян.

Отметим, что озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров.

6 декабря 2019 года Национальное собрание РА на заседании 6 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан" и заявило, что впредь правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан. Отмечалось, что, согласно действующему законодательству, годовые попуски из озера не должны превышать 170 млн куб.м.