Понедельник, 17 Июля 2023 19:55

АрмИнфо.Азербайджан обязан принять все меры для обеспечения безопасного прохода через Кашатагский (Лачинский) коридор. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, ретвитнув сообщение офиса представителя Армении по международным правовым вопросам относительно решения ЕСПЧ.

В нем в частности говорилось, что ЕСПЧ рассмотрев ходатайство правительства РА о применении временных мер к Азербайджану в связи с блокированием коридора, 12 июля 2023 года подтвердил свое решение от 21 декабря 2022 года, обязав Азербайджан принять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армении через Кашатагскийкоридор, а также для безопасного перемещения лиц, оставшихся без крова или нуждающихся средств к существованию.

"После того, как Международный суд подтвердил свое распоряжение об открытии Лачинского коридора, Международный суд по правам человека постановил, что его решение от 21 декабря 2022 года остается в силе, и Азербайджан обязан принять все меры, находящиеся под его юрисдикцией, для обеспечения безопасного передвижения по коридору. Другие международные игроки также должны следовать этой линии", - подчеркнула Ани Бадалян.