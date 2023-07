Понедельник, 17 Июля 2023 19:54

АрмИнфо.Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году удостоил <Параджановским талером> (награда кинофестиваля, учрежденная за большой вклад в мировой кинематограф - ред.) филиппинского режиссера, Лауреата Венецианского кинофестиваля Лава Диаса.

Свой <Талер> Лав Диас получил с рук художественного руководителя <Золотого абрикоса> в день закрытия кинофестиваля. В день открытия

<Параджановские талеры> получили режиссеры, обладатели 2 Пальмовых ветвей Каннского кинофестиваля - братья Жан-Пьер и Люк Дарденны и режиссер, сценарист, актер, Лауреат Венецианского кинофестиваля Такеши Китано.

Вручая <Талер> Лаву Диасу, Карен Аветисян поделился одной из последних бесед с филиппинцем. Режиссер рассказал, что когда смотрит фильм, и вдруг сталкивается с эпизодом, глубоко трогающим его, он тут же покидает кинозал. Диас провел параллель с режиссером Жан-Люком Годаром, который закрывает книгу, когда находит строчку, оказывающую на него колоссальное влияние, тем самым, оставляя её себе. <И таким образом, Лав Диас забирает из фильма мгновение, которое хочет, чтобы осталось с ним. И мы надеемся, что он тоже заберет с собой это мгновение из Еревана>, - сказал Аветисян, вручая <Параджановский талер> Лаву Диасу.

Филиппинский режиссер приехал в Армению в качестве председателя жюри международной конкурсной программы полнометражного кино <Золотого абрикоса>. Поэтому был удивлен столь почетной наградой. Выразив благодарность за все, Лав Диас рассказал, что был действительно заворожен увиденными величественными памятниками во время своего пребывания в Армении. Назвав их памятью и прошлым, режиссер подчеркнул, что через прошлое мы воспринимаем кино. <Это всегда о памяти. Кино для меня всегда обращение к воспоминаниям>, - заметил он.

Напомним, что кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году прошел с 9 по 16 июля под слоганом "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). Кинофестиваль по традиции представил публике конкурсные фильмы из разных стран мира, в том числе киноленты из Каннского, Берлинского, Венецианского и других престижных кинофестивалей.

В этом году в Армению в рамках кинофестиваля приехали японский режиссер, сценарист, актер, Лауреат Венецианского кинофестиваля Такеши Китано, режиссеры - обладатели двух Пальмовых ветвей Каннского кинофестиваля Жан-Пьер и Люк Дарденны, оскароносный продюсер Джереми Томас, португальский режиссер Петро Коста, казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, главный консультант Каннского кинофестиваля по постсоветскому региону Жоэль Шапрон и др.