Понедельник, 17 Июля 2023 19:48

АрмИнфо.Учащиеся из Армении завоевали на 53-й Международной олимпиаде по физике 5 медалей - 1 серебряную и 4 бронзовых. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, армянская команда была представлена 5 школьниками, 4 из коих - учащиеся специальной физико-математической школы им. А. Шагиняна и 1 - из старшей школы Национального политехнического университета.

В общей сложности, в Олимпиаде принимали участие школьники из более чем 80 стран. Согласно источнику, в ходе 52-й Олимпиады по физике сборная Армения удостоилась 3 бронзовых медалей и 2 похвальных листов.

Отметим, что Международная олимпиада по физике (IPhO, International Physics Olympiad) - ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран - проводится с 1967 года и состоит из двух туров: первый посвящен решению теоретических задач,

охватывающих не менее четырех разделов физики, а второй - экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу.