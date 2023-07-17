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АрмИнфо.Учащиеся из Армении завоевали на 53-й Международной олимпиаде по физике 5 медалей - 1 серебряную и 4 бронзовых. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, армянская команда была представлена 5 школьниками, 4 из коих - учащиеся специальной физико-математической школы им. А. Шагиняна и 1 - из старшей школы Национального политехнического университета.
В общей сложности, в Олимпиаде принимали участие школьники из более чем 80 стран. Согласно источнику, в ходе 52-й Олимпиады по физике сборная Армения удостоилась 3 бронзовых медалей и 2 похвальных листов.
Отметим, что Международная олимпиада по физике (IPhO, International Physics Olympiad) - ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран - проводится с 1967 года и состоит из двух туров: первый посвящен решению теоретических задач,
охватывающих не менее четырех разделов физики, а второй - экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу.
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|Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении мирных жителей, выполнявших работы в селе Неркин Сзнек Аскеранского района
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|Подразделения ВС Азербайджана вновь обстреляли позиции армянской армии
|Перед офисом ООН в Ереване прошла акция зажжения свечей в память о детях, погибших в Мартакертском районе Арцаха
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|Президент GeoProMining поздравил работников горнорудной отрасли с Днем горняка и металлурга и с 70-летием основания ЗММК
|Глава МИД Армении обсудил вопросы региональной безопасности с председателем Ассамблеи Португалии
|Вице-премьер Армении призвал ЮНИСЕФ более активно работать в Арцахе в направлении защиты прав детей
|В результате блокады экономике Арцаха нанесен ущерб в $409 млн
|Freedom Broker наградит команду лучшего короткометражного кино в рамках фестиваля <Золотой абрикос>
|Жерар Ларше призвал ускорить поставки Францией оборонительного оружия Армении для обеспечения ее безопасности
|У второго президента Армении конфискуют имущество
|Госминистр Арцаха рассказал об итогах переговоров с командованием РМК
|Араик Арутюнян выступил с экстренным обращение к акторам международного сообщества с целью предотвращения гумкатастрофы в Арцахе
|Звезда Даниэля Дзнуни откроется на площади Шарля Азнавура
|Армия обороны Арцаха сообщает об очередном нарушении режима прекращения огня
|Адвокат: Виталий Баласанян останется под арестом
|Госминистр Арцаха встретится с командованием российского миротворческого контингента
|Фонд "Татоян" в сотрудничестве с Керкониан Даджани подали иск против главы Anglo- Asian Mining Company в связи с азербайджанской блокадой Арцаха
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Португалии о гуманитарном кризисе в Арцахе вследствие действий Азербайджана
|Вражеские силы открыли огонь в направлении завода, строящегося на иностранные инвестиции в Ерасхе
|В Азербайджане приостановили деятельность Anglo Asian Mining PLC
|Ваагн Хачатурян посетил посольство Франции в Армении по случаю Дня взятия Бастилии
|Майкл Гюрджян удостоился награды <Мастер> за вклад в кинематограф в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
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