Понедельник, 17 Июля 2023 19:47

АрмИнфо.Во время юбилеев принято подводить итоги, оглядываться назад. Но кинофестиваль <Золотой абрикос>, который является одним из самых значимых культурных событий региона, оглядывается в будущее и идет вперед согласно своему видению.

Именно такой слоган организаторами был выбран для <Абрикоса> в текущем году - "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее), который скорее является, как отметил художественный руководитель кинофестиваля Карен Аветисян, стартовой точкой, нежели возможностью окунуться в воспоминания, что не менее приятно. Однако это, по мнению Автисяна, никак не способствует дальнейшему продвижению.

В беседе с журналистами в день закрытия <Золотого абрикоса>, он заметил, что каждый фестивальный год неповторим и особ по-своему. Проводя параллель с жизнью, Аветисян заметил, что 2023 год довольно грустный и нервный, что отражается и на большом экране. <Но сталкиваться с этим нам гораздо важнее, чем передавать положительные эмоции, для чего фестиваль не является лучшим поводом, хотя само явление <фестиваль> соотносится больше с праздником, торжеством>, - подчеркнул худрук.

Вместе с тем он призвал не переоценивать роль кинофестиваля, в качестве средства решения <больших> вопросов. <Мы видим, что реальность такова, что политические и дипломатические инструменты не всегда способны разрешить те или иные проблемы. Что тогда можно говорить об искусстве, которое всегда имеет посредническое влияние на все это?>, - отметил Карен Аветисян.

При этом он обратил внимание на то, что одновременный показ фильма <Лука> Джессики Вудворт в Армении во время открытия <Золотого абрикоса> и в Арцахе во время закрытия Sunrise, является не красивым и трогательным жестом, а имеет некое более важное значение. <Потому что есть сотни приглашенных гостей из-за рубежа, и каждый из них является в некотором роде дистрибьюторским каналом, и как человек, и как деятель в своей сфере. И мы подумали, что будет неразумным не использовать эту небольшую возможность>, - подчеркнул он.

Отметим, что в день закрытия кинофестиваля <Золотой абрикос> авторитетное жюри в лице выдающихся кинодеятелей определило по традиции лучшие работы. В частности, <Золотой абрикос> в рамках международного конкурса полнометражного кино удостоилась картина <Черный камень> ( греческий режиссер Спирос Яковидес), <Серебряный абрикос> - <Бродяга> (португальский режиссер Симан Каяти). В номинации <Лучший гуманитарный фильм> выиграл Томер Айман с фильмом <Это не я> (Израиль), специального упоминания удостоилась работа нидерландского режиссера Зары Двингер <Малыш>.

В рамках Региональной конкурсной программы <Золотой абрикос> был вручен иранскому режиссеру Аббасу Амини за фильм <Бесконечные границы>, <Серебряный абрикос> - грузинским кинематографистам - Мариам Чачиа и Нику Войту за <Волшебную гору>. Специального приза удостоилась картина <Записки о переселении> Халеда Жарара (Палестина-Германия-Катар), приз Fipresci достался Меграну Тамадони за ленту <Мой злейший враг> (Франция - Швейцария).

Лучшим короткометражным армянским фильмом в рамках конкурсной программы <Кориз> (Косточка) стала <Песня летающих листьев> Армине Анда. Второго места удостоилась работа Армана Айвазяна <Камни>, а особого упоминания - фильм <Пустота> Тиграна Агаджаняна.

Помимо этого, со стороны спонсоров кинофестиваля были учреждены специальные призы. Так Зангезурский медно-молибденовый комбинат отметил фильм Томера Аймана <Это не я>, а инвесткомпания Freedom Broker Armenia, которая выступает главным партнером <Золотого абрикоса>, вручила денежное вознаграждение в размере 1 млн. драмов для съемочной команды фильма <Одно из дел Сатаны> режиссера Тесил Мегдикян.

Закрылся ХХ кинофестиваль <Золотой абрикос> кинолентой 30-летней давности в год 100-летия армянского кино фильмом <Календарь> Атома Эгояна, в котором он же выступил и сценаристом, и продюсером, и главным героем наряду с Арсине Ханджян и Ашотом Адамяном.

Напомним, что кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году прошел с 9 по 16 июля под слоганом "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). Кинофестиваль по традиции представил публике конкурсные фильмы из разных стран мира, в том числе киноленты из Каннского, Берлинского, Венецианского и других престижных кинофестивалей.

В этом году в Армению в рамках кинофестиваля приехали японский режиссер, сценарист, актер, Лауреат Венецианского кинофестиваля Такеши Китано, режиссеры - обладатели двух Пальмовых ветвей Каннского кинофестиваля Жан-Пьер и Люк Дарденны, лауреат Венецианского кинофестиваля, известный филиппинский режиссер Лав Диас, оскароносный продюсер Джереми Томас, португальский режиссер Петро Коста, казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, главный консультант Каннского кинофестиваля по постсоветскому региону Жоэль Шапрон и др.