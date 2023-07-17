Понедельник, 17 Июля 2023 19:35

АрмИнфо. Участники акции в поддержку Арцаха, организованной представителями оперативного штаба НКР в Армении от Ереванского офиса ООН шествием направились к зданию посольства России в РА.

Перед этим, демонстранты передали письмо в Ереванский офис ООН, в котором выражался протест в связи с пассивностью международного сообщества на фоне разворачивающегося гуманитарного кризиса в Арцахе и звучало требование содействовать разблокировке коридора.

Собравшиеся скандировали "Нет блокаде Арцаха!", "Мы Арцах!", "Откройте дорогу жизни!".

Затем, они шествием направились к зданию посольства РФ в РА. Было отмечено, что эта не антироссийская демонстрация. "Народ Арцаха требует реализации своего права на самоопределение. Право арцахцев на самоопределение не подлежит торгу", - отметили демонстранты, призвав Россию обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и разблокировать Арцах, который вот уже 7 месяцев находится в тотальной блокаде.

Представитель армянского духовенства перед зданием посольства РФ обратился с призывом к поддержке. Он обратил внимание на тот факт, что на территории Арцаха, перешедшие под контроль Азербайджана, уничтожается армянское культурно- религиозное наследство и призвал остановить этот процесс.

Добавим, что с 14 июля в ежедневном режиме проходят акции протеста с требованием разблокировать коридор на площади Возрождения в Степанакерте. Однако, международное сообщество глухо к призывам 120 тысяч арцахцев, которые вот уже 7 месяцев лишены элементарных средств к существованию и обречены на голодную смерть.

Добавим, что ранее, по инициативе Союза журналистов Армении и армянских СМИ стартовало движение "Просыпайся, мир! Предотвратить Геноцид в Арцахе! Остановить блокаду!", которым возвышается голос в защиту соотечественников в Арцахе.

СЖА призвал все армянские СМИ в Армении и мире, медиа-индивидуальности, международные и армянские медиа-организации, независимых журналистов, блогеров присоединиться к движению, распространяя это заявление, размещая в СМИ и социальных сетях следующие баннеры - до тех пор, пока не откроется ДОРОГА ЖИЗНИ, соединяющая Арцах с Арменией.

"Продолжающаяся более полугода азербайджанская блокада Арцаха, ныне уже трансформировавшаяся в полную изоляцию, привела к жесточайшему гуманитарному кризису. 120-тысячное армянское население Арцаха, в том числе 30 000 детей, живут под угрозой голода - отсутствуют продукты, детское питание, лекарства, бензин и дизельное топливо, перекрыто газоснабжение, режим веерных отключений электроэнергии. 120 000 арцахцев каждодневно живут под неприкрытой угрозой физического истребления, утери родины, этнических чисток, лишения крова над головой. Ситуация углубляющегося день ото дня кризиса угрожает человеческим судьбам - пребывая в условиях вооруженной блокады Азербайджана, люди живут в условиях реальной угрозы для жизни, не имея возможности получать медицинскую помощь.

Декларативные призывы международного сообщества разблокировать Арцах не имеют практических последствий, и Азербайджан продолжает беспрепятственно проводить целенаправленную антигуманную и преступную политику этнической чистки Арцаха. СМИ Армении, начиная с этого момента, на первых страницах сайтов, газет будут публиковать тревожные обращения к международным организациям, политическим, научным, культурным, религиозным кругам государств, всему миру, стремясь привлечь внимание всех, для кого человек, человеческая жизнь превыше любой геополитической или экономической выгоды.

Данной инициативой мы, представители средств массовой информации, вносим свой вклад в архиважнейшую задачу спасения человеческих жизней. Завтра может быть поздно", - говорится в заявлении СЖА.